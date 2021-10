BEOGRAD SPREMAN ZA ZIMSKU SEZONU! Vesić: Obezbeđene dovoljne količine energenata

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić održao je danas drugu sednicu Radne grupe za snabdevanje energentima na teritoriji grada Beograda, na kojoj je konstatovano da su sva javna preduzeća apsolutno spremna za zimsku sezonu i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. - Obezbedili smo dovoljne količine energenata kako gasa, mazuta, peleta, tako i struje za sva javna preduzeća. Sva skladišta u javnim preduzećima su puna, uspeli smo da dopunimo ono što nije bilo puno. Nabavili smo gorivo za gradski prevoz za naredna tri meseca, obezbedili smo i kompletan gas koji nam je potreban za grejanje u gradskim toplanama, tako da smo potpuno spremni i koordinisano pratimo situaciju sa snabdevenošću energentima za grad Beograd, u skladu sa politikom koju vodi predsednik Republike, kako bi se naša zemlja zaštitila u ovoj energetskoj krizi i kako bismo mogli da obezbedimo ono što je potrebno našim sugrađankama i sugrađanima - poručio je Vesić. Danas sam dao poseban nalog "Elektranama" da pod hitno reše probleme koji su se pojavili, naveo je Vesić i dodao da su dobili nalog da u najkraćem roku otklone sve probleme i da se grejanje obezbedi u punom obimu. - Ovakvi problemi se inače pojavljuju prvih dana, juče smo imali 1.057 reklamacija građana na grejanje, što je za oko stotinu manje nego prethodne godine. To znači da ima efekata od rekonstrukcija koje su rađene - rekao je Vesić.

Kako je naveo, sastanci će biti održavani na nedeljnom nivou i kontrolisaće se stanje sa energentima, ali će se i davati uputstva preduzećima kako da obezbede ono što je potrebno da bi pružili komunalne usluge. - Osim toga, održao sam i sastanak sa svim direktorima javnih preduzeća, svi su dobili zadatak da svoje planove i aktivnosti prilagode za narednu godinu. Kao što ste i čuli od predsednika Republike, očekuje se poskupljenje građevinskog materijala za oko 25 odsto, a neki su već poskupeli do sto odsto i u tom smislu će naši planovi morati da se prilagode. Moraćemo da nađemo način kako da ostvarimo sve planove, a sa druge strane da budemo spremni na to da će doći do povećanja cena građevinskog materijala, što će sasvim sigurno uticati na ono što ćemo raditi - naglasio je Vesić. Prema njegovim rečima, Grad je apsolutno spreman, vodi se računa o tome da se za građane obezbede sve komunalne usluge i da se za Beograd obezbedi energetska sigurnost.

(Kurir.rs)