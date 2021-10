ANARHIJA U ZEMUNU SE NASTAVLJA! ODBLOKIRAN PROLAZ, PA BLOKIRAN DRUGI AUTO: Odgovor stanarke iz Zemuna komšiji sa kojim se spori

A. M., iz Ulice Teodora Hercla 29 u Zemunu u odgovoru na reagovanje B.Đ. koji tvrdi da nije bahat nego da je žrtva, objašnjava da je svojim fotografija demantovao sam sebe i zapravo pokazao svoju bezobzirnost.

A.M. dodaje da se sa fotografija jasno vidi da je B.Đ. blokirao ulaz u dvorište, te je ona bila prinuđena da parkira automobil na ulici.

"Ceo odgovor komšije B.Đ. je čista zamena teza, što se iz njegovih fotografija jasno vidi. Naime, moja porodica je tu 70 godina, nasuprot njihovih 30 i sve to vreme svi stanari žive u slozi, sve do njihovog dolaska, i nesmetano koriste svoj plac, kupljen pre 70 godina i prolaze do garaža za koje imaju urednu dozvolu. A onda oni kupuju staru kuću, falsifikuju ugovor od pre 70 godina i tvrde da je celo dvorište njihovo", navodi A.M. i nastavlja:

Ona objašnjava zašto je automobil parkirala iza komšijinog, to jest na ulici.

"Automobili parkirani iza njegovih našli su se tamo samo u situacijama kada niko od nas nije od njega mogao da prođe do svojih stanova. Na fotografiji koje je B. Đ. poslao Kuriru sam sebe je demantovao. Na toj slici (dole u tekstu) se jasno vidi da je blokirao ulaz u dvorište, a nemajući alternativu, parkirala sam na ulaz. Inače, ovde niko od stanara nije nikada nikome blokirao prolaz, sve dok oni nisu došli tu i krenuli svojim bahatim ponašanjem da zavode red. Nakon besomučnog vapaja svim institucijama i njihovog odbijanja da pomognu, nakon pet dana agonije, vozilo je uklonjeno, ali je sledećeg jutra odmah osvanulo vozilo njegove sestre. Sada mi možemo da se provučeno kroz iglene uši, ali drugi stanar ne može da izađe sa svog parking mesta", zaključuje A.M.

Sporna fotografija... A. M. tvrdi da je parkirala jer joj je fordom bio blokiran ulaz u dvirište foto: Privatna Arhiva

"Nelegalno grade kuću od 300m2, čime sužavaju prolaz kroz dvorište, za koju nikada nisu dobili dozvolu, niti saglasnost stanara. Opština donosi rešenje o rušenju, međutim, srušen je samo deo iznad zajedničkog ulaza u dvorište (tzv. ajnfort), a ostatak NELEGALNE kuće nije srušen nikada, iako je rešenje punovažno. Od tada bahatim ponašanjem i agresivnošću provociraju ostale stanare, policija je nebrojeno puta zvana i reagovala (postoje dokazi u stanici policije Zemun), a oni konstantno ometaju sve druge stanare. Sve to mogu da potvrde svi stanari pomenutog dvorišta".

Spisak problema A.M. sa komšijom se tu ne završava.

"Na sve to, komšija koji ima nelegalnu kuću od 300 kvadrata, traži da se pomeri nedavno postavljena ograda oko bašte, jer su oni svojim automobilima gazili preko bašte pune cveća, koja je tu otkako postoji i kuća (što takođe mogu da potvrde svi stanari Ulice Teodora Hercla). Postupak u sudu se vodi više od 20 godina, a za to vreme niko nema pravo da zagradi zajednički prolaz kroz dvorište i tako ugrozi nečija prava".

