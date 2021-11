OGRANIČENJE SPRATNOSTI NA VRAČARU: U kulturno-istorijskim celinama dozvoliti samo dva sprata i potkrovlja

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da će tokom ove nedelje Urbanističkom zavodu i Sekretarijatu za urbanizam predložiti da se izmene planovi kako bi u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama na Vračaru bila dozvoljena gradnja prizemlja, jednog sprata i potkrovlja, a najviše prizemlja, dva sprata i potkrovlja umesto četiri sprata i potkrovlja, kako je sada omogućeno. Vesić je rekao da je Grad Beograd na Vračaru u poslednje četiri godine proglasio tri kulturno-istorijske celine, i to Smiljanićevu ulicu, Krunski venac i Svetosavski plato. - Očekujemo da Vlada proglasi kulturno-istorijskim celinama Krunsku ulicu i Kotež - Neimar, a u izradi je kulturno-istorijska celina Istočni Vračar - rekao je Vesić i dodao da su od ovih sedam kulturno-istorijskih celina neke već proglašene, a neke će to biti ove godine, napomenuvši da pre toga 61 godinu na Vračaru nije proglašena niti zaštićena ijedna celina. On je dodao da je Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda od 1960. godine do 1990. godine proglasio devet celina u čitavom Beogradu, a da se potom ništa nije radilo 37 godina, sve do 2017. godine. - Od 2017. godine do danas proglašeno je deset prostornih celina za kulturno dobro, četiri celine se nalaze pred proglašenjem, a za pet celina se rade elaborati. Predložiću da najveća spratnost u ovim celinama na Vračaru bude dva sprata i potkrovlje. Pored toga, o izgledu fasada odlučivaće Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda. Nisam siguran da ću u tome uspeti jer postoji jak lobi privatnih investitora koji se ovome protive i koji čekaju da, kako kažu, Vesiću vide leđa, kako bi mogli da rade šta hoće - rekao je zamenik gradonačelnika.

Ponovio je da razni investitori nastavljaju sa pokušajima, kao što su probali da grade na uglu Smiljanićeve i Krunske gde je vrtić, što je zaustavljeno. - Išli su po gradu i pričali kako sam im smetnja da sruše vrtić i grade zgradu od šest spratova. Jesam smetnja i dok sam živ to neću da dopustim makar stajao sam na ulici ispred gradilišta ako ne budem mogao na drugačiji način da ih sprečim - kazao je Vesić. On je istakao da je juče imao sastanke sa predstavnicima Opštine Vračar, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda i Urbanističkog zavoda. - Za početak, niko više neće dobiti dozvolu za rušenje, a uvodimo celodnevne patrole Komunalne milicije kako bi, posebno vikendom, patrolirali i kažnjavali one koji misle da vikendom mogu da ruše, kao što je to bio slučaj u Internacionalnih brigada. Ne mora da se gradi svuda na Vračaru, Starom gradu ili na Savskom vencu i ne mora svaka kuća da se pretvori u soliter. Ako se ja pitam, neće se graditi ni na Neimaru - zaključio je zamenik gradonačelnika.

(Kurir.rs)