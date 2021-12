BITKA ZA 2 STUBIĆA PARKING MESTA U BEOGRADU Nepisano pravilo da se nasleđuju od roditelja, nadležni tvrde da su deo javne površine

Dva stubića na parking mestima ostala su u zajedničkom dvorištu u Ulici Draže Pavlovića na Paliluli. Iako stanari tvrde da su ta mesta njihova i da su ih nasledili, neki čak i kupili i svojevremeno platili 2.000 maraka, nadležni tvrde da su sva zauzeta mesta, a ima ih 40, deo javne površine. Kažu da će komunalci po svakoj prijavi izaći na teren i ukinuti nelegalno zagrađena parking mesta.

Stanovnike Ulica Draže Pavlovića, Dalmatinske i Đušine pre nekoliko dana iznenadilo je obaveštenje na ulaznim vratima, kojim nadležni iz opštine Palilula traže od njih da uklone stubiće za parkiranje iz zajedničkog dvorišta. Stanari tvrde da je parking tako ograđen više od 15 godina i da to nikome nije smetalo. Izgleda da, ipak, jeste, jer je slučaj stigao do inspekcije.

"Oni su to postavili samovoljno, suprotno zakonu i time su sebe doveli u privelegovan položaj u odnosu na one druge koji nisu postavili, koji nisu kršili odredbe zakona, pa su tako uzurpiravši parking mesto, mislili samo na sebe", kazao je Vladimir Mitrović, komunalni inspektor u GO Palilula.

Šta znači nepisano pravilo

Komšije koje nisu želele pred kamere rekle su da u njihovom dvorištu postoji nepisano pravilo da se parking mesta nasleđuju od roditelja. Oni tvrde da nije reč o javnoj površini s obzirom na to da sami uređuju svoje dvorište, bez pomoći gradskog Zelenila. Međutim, nadležni kažu da te dve stvari nisu povezane.

"Ta površina je površina u javnom korišćenju u skladu sa odlukom o komunalnom redu. Površinma u javnom korišćenju je površina koju može da koristi veći broj građana koja nije predviđena kao javna površina i koja ima svog titulara. Ti stanari zgrada jesu korisnici te površine, ali tu površinu mogu da koriste i mnogi drugi, svima je dostupna", objasnio je Mitrović.

Ko prvi parkingu, mesto je njegovo

Po velikom broju zagrađenih parking mesta prepoznatljive su opštine Novi Beograd i Stari grad.

"Znam da je problem ovde u kraju sa parking mestima, ljudi verovatno nemaju izbora, pa verovatno rade to zbog toga, ali u suštini nije fer, jer svi imamo isti problem", smatra sugrađanin.

Jedna građanka kaže da o tome nije razmišljala, ali misli da to nije okej.

"Pa nije u redu, nemamo mesta, još ako se ograđuje tek onda nećemo imati mesta", ocenjuje jedan Beograđanin.

Ima i mišljenja da, zato što je grad prepun automobila i oni koji žive moraju ispred zgrade da nađu parking.

U gradu vlada pravilo ko prvi parkingu, mesto je njegovo. S tim što stanari u zoniranim delovima grada mogu da kupe karticu za parkiranje, koja im, naravno, ne garantuje slobodno parking mesto, samo ne moraju da plaćaju svaki put kad ispred zgrade ostave svoje vozilo.

