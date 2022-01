ZAPALI NAS BUDALA! 25 GODINA U STAN DOVLAČIO SMEĆE! Komšije iz novobeogradskog solitera: Sve vreme smo taoci jednog čoveka

BEOGRAD - Od stana od 80 kvadrata, posle požara od petog januara, ostalo je samo zgarište. Komšije sumnjaju da je izvesni Miroslav sam podmetnuo isti, jer je, kako navode godinama sakupljao smeće. Nakon puštanja iz bolnice, komšije su pomenutom čoveku dozvolili da spava u podrumu,a o njegovoj sudbini će se tek odlučivati.

Zlatan Zerić upravnik spomenute zgrade navodi da je slučaj zabeležen nešto nakon osam sati. Kako dodaje, svi u zgradi su bili izbezumljeni.

- Ljudi su trčali i vikali: "Zapalila nas budala!". To je slučaj koji traje već četvrt veka. Ovo je bila kap u punoj čaši. Mi smo na kraju ispali dobri ljudi koji smo ga opet pustili tu u zgradu - kaže Zerić za jutarnji program TV Pink.

Nenad Stojanović koji je i sam prijavio slučaj ističe da je pomenuti 25 godina donosio đubre u zgradu.

- Kada se đubre raspada, oslobađaju se gasovi, i to je pretnja. Pravo je čudo što se požar nije desio ranije - kaže Stojanović.

Kako dodaje, postoji osnovana sumnja da je on zaista podmetnuo požar, a na Tužilaštvu je da se taj proces donese do kraja.

- On je dva puta nakon izbijanja požara pušten iz bolnice za mentalno zdravlje. On čovek treba da bude pod stalnim nadzorom. Ovde su svi zakazali. Počev od porodice, koja se ne oglašava. A to su žena i dve ćerke - rekao je Stojanović.

Kako je dodao, stan je uništen, i tu nema pomoći.

Kurir.rs/TV Pink