OVAKO ĆE IZGLEDATI STANICE BEOGRADSKOG METROA! Ne zna se koja je atraktivnija, a neke će imati prodavnice i kafiće (FOTO)

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, objavio je danas idejna rešenja za prvih 16 stanica beogradskog metroa koje je izradio arhitektonski Studio OBE iz Beograda.

- Cilj konkursa bio je da se izabere najkvalitetnije idejno rešenje sa autentičnim stilom i konceptom dizajna ne samo za metro stanice već i za brendiranje celokupne prve linije metroa - rekao je Vesić gostujući u jutarnjem programu TV Pink.

Vesić je rekao da će metro linija 1 na potezu Makiš-Mirijevo biti duga nešto više od 21 kilometra sa ukupno dvadeset i jednom stanicom.

- Deo trase od stanice "Makiš" do stanice "Bele vode" planira se u otvorenom iskopu u dužini od oko 2,15 kilometara, potom će se na deonici dužine 11,2 kilometra od stanice "Bele vode" do stanice "Pančevački most" graditi metro u dubokom tunelu da bi se poslednja deonica dužine 5,7 kilometara od stanice "Pančevački most" do Mirijeva radila u otvorenom iskopu - precizirao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je objasnio da će linija 2 beogradskog metroa biti na potezu Zemun - Mirijevo ukupne dužine 21,1 kilometar sa 23 stanice.

1 / 15 Foto: Beoinfo

Linije 2 i 3 će se prema njegovim ukrštati na stanicama "Park Manjež" i "Beogradska arena", a linije 1 i 3 na stanici "Trg republike".

- Francuska kompanija "Ežis" radi na projektovanju druge linije beogradskog metroa kao i na idejnom rešenju treće linije na potezu Banjica-Bežanija dužine oko 24 kilometra sa 23 stanice - rekao je Vesić i dodao da će se linije 1 i 2 ukrštati na stanici "Savski trg".

Vesić je ponovio da će prva linija beogradskog metroa biti završena do 2028. godine, a druga linija do 2030. godine.

- Izgradnja beogradskog metroa je najznačajniji infrastrukturni projekat Beograda u 21. veku i ostvarenje sna koji traje 51 godinu. To je projekat koji će omogućiti mnogo veći komfor u saobraćaju i naš grad uvesti u red modernih svetskih prestonica - poručio je Vesić.

(Kurir.rs/Beoinfo)