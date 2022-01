VESIĆ JASAN U Bloku 8 kod Kineskog zida neće se graditi ništa! Garantujem, dok sam ja u Gradu Beogradu, taj plan neće biti usvojen

BEOGRAD - U Bloku 8 neće biti nikakve gradnje. Nije usvojen nikakav plan, a samim tim nije izdata ni građevinska dozvola, rekao je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, gostujući u jutarnjem programu Studija B. – Oni koji bune građane pokazuju sliku sa predloga plana investitora koji ne samo da nije usvojen nego je zaustavljen pre nekoliko meseci od strane gradske sekretarke za urbanizam Bojane Radaković i gradskog urbaniste Marka Stojičića. To su uradili sami bez pritiska građana, uz moju saglasnost.

Čekao sam poslednja dva-tri dana da se javi još neko od funkcionera lokalne vlasti da nešto uradi, kaže ili stane na stranu građana. Da ne bude da samo ja rešavam probleme, ali ne vredi. Izgleda da to meni uvek zapadne – rekao je Vesić. On je istakao da to što neko želi nešto da gradi, pa predloži plan, ne znači da će te njegove želje biti usvojene.

foto: Zorana Jevtić

– Garantujem da dok sam ja u Gradu Beogradu, taj plan neće biti usvojen kao što nije usvojen ni u Bloku 37, gde sam zajedno sa građanima zaustavio gradnju koja je imala građevinsku dozvolu. Ukoliko dobijemo poverenje građana na izborima, rešićemo ceo Novi Beograd zabranom gradnje na lokacijama koje se nalaze između zgrada, a koje su predmet napada investitora – rekao je Vesić.

Vesić je dodao i to da može da razume da će se graditi na Novom Beogradu, ali na placevima koji su prazni, a ne između dve zgrade gde postoji prazan prostor te poručio da se to više neće događati.

