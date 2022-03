BUBE VEŠTICE SE POJAVILE NA KARABURMI: Posle žute bubamare i crvene smrdibube u Srbiji viđen još jedan neobičan insekt

Ovih dana bubamare su postale naročito atraktivne, a u samo par dana u Srbiji je uslikano nekoliko različitih vrsta, ne one slatke, domaće bubamare crvene boje sa crnim tačkicama na koju smo svi navikli, već je tu i jedna potpuno nova vrsta, koja nam zbog svojih karakteristika nije nimalo slatka!

To je posle žutih bubamara i crvenih smrdibuba nova neobična vrsta insekata koji građani primećuju u stanovima. Neki se žale i na pravu najezdu!

Na Karaburmi su se sada pojavile crne bubamare sa crvenim tačkama! Dakle potpuno suprotno u odnosu na domaće bubamare.

Kako su kazali za "Beograd na Blic" iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, u oba slučaja reč je o takozvanim azijskim bubamarama, budući da ova vrsta ima puno varijeteta, odnosno može da bude različite obojenosti.

Ove bubamare su donesene u Evropu kako bi se u plastenicima borila protiv biljnih vaši. Međutim, neočekivano, adaptirala se na život van plastenika.

Azijska bubamara velikom brzinom potiskuje domaću bubamaru koja, kao i svuda u Evropi, postaje ugrožena. Zbog toga je kod nas zakonom zabranjeno ubijati naše lepe crvene bubamare, a kazna za onog ko to uradi je 15.000 dinara.

Ova druga vrsta, azijska, žuta ili crna, u Srbiju je stigla pre nekoliko godina i do danas se proširila po celoj zemlji. Prvi put se pojavila na Fruškoj gori 2008. godine.

Invazivna vrsta

- Azijska bubamara je invazivna vrsta, koja je u kompeticiji za resurse sa „našom“ bubamarom, a pored toga postala je i njen predator jer u ishrani između ostalog koristi i larve domaćih bubamara. Imajući u vidu da je ova vrsta agresivnija ona se prenamnožava i dolazi do istiskivanja naših bubamara - rekla je nedavno Milica Rajković iz Sektora ekologije i unapređenja životne sredine.

Usled porasta temperatura i dolaska lepog vremena, azijske bubamare napuštaju skloništa u kojim su hibernirale tokom zime, a usled prenamnožavanja jedan deo populacije ulazi u zatvorene prostore, pa i u naše stanove.

foto: Shutterstock

Po Srbiji se raširila jer joj pogoduje naša klima, a poznata je po tome da se lako prilagođava različitim uslovima sredine, različitoj hrani, temperaturi i vlažnosti vazduha. Pored toga, otporna je na brojne parazite i biljne bolesti.

- Azijske višebojne bubamare zovu još i "bube veštice". One se pojavljuju u velikom broju, a mogu da budu različitih boja, od narandžaste do crne. Obično imaju od 19 do 21 crnu mrlju, ali ne moraju ih imati uopšte - kazala je ranije za portal agromedia.rs dr Snežana Tanasković sa Agronomskog fakulteta u Čačku.

Ne dodirujte ih!

Ipak, iako smo kao deca učeni da su bubamare pitomi i, za promenu, simpatični ineskti, nikako ne bi trebalo da dirate njenu azijsku rođaku.

- Kod ljudi mogu dovesti do pojava hipoalergijskih reakcija kod osetljive populacije, a na faunu deluju tako što smanjuju broj "naših" bubamara - kazala je Milica Rajković.

Ukoliko vidite jednu bubamaru, verovatno će ih uskoro biti mnogo više. Ženke ispuštaju feromone koje privlače mužjake, pa vaš prozor može da postane glavno skupljalište ovog insekta.

foto: Profimedia

Preporuka je da izbacite bubamaru iz kuće čim je vidite, ali nemojte da ih dodirujete, pogotovo ako ste skloni alergijama.

- Preporuka je da prisutne insekte odstranite fizički usisavanjem bez da ih pritiskate jer usled pritiska one ispuštaju supstancu koja nije prijatnog mirisa i eventualno može doći do ostavljanja fleka - kaže Rajković i dodaje da ne mogu da oštete nameštaj i tkaninu jer im to nije hrana.

Azijske bubamare smete da ubijete, crvene ne

Ove azijske bubamare smete da ubijete, za razliku od naše crvene koja je zaštićena vrsta.

Inače, po članu 269 Krivičnog zakona strogo je zabranjeno mučenje i ubijanje životinja. Među njima su i bubamare, pa se ubijanje ove životinje naplaćuje 15.000 dinara.

Međutim, azijska bubamara ne spada u zaštićene insekte, jer se smatra invazivnom vrstom.

Zakon je donet 2011. godine, a crvene bubice sa tačkastim oklopom su se našle na listi upravo zbog sve većeg broja svojih azijskih rođaka, koji, kako je već rečeno, jedu njihove larve.

Crvena smrdibuba

Društvenim mrežama širi se fotografija u narodu odavno omražene smrdibube koja je izazvala brojne polemike jer je, za razliku od onih zelenih na koje smo navikli, ova crveno-narandžaste boje?!

Odmah je usledila salva komentara sa raznim dezinformacijama - od toga da je reč o nekoj mutaciji prouzrokovanoj davnim bombardovanjem naše zemlje, preko upozorenja da je izuzetno otrovna, do toga da je dospela iz Černobilja bežeći od rata.

Sve ove navode demantovao je u izjavi za Blic doc. dr Miloš Petrović sa Departmana za Fitomedicinu i zaštitu životne sredine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu koji nam je kroz smeh rekao da ništa od toga nije istina, pogotovo ne da je stigla iz Černobilja.

- Istina je da je ova forma relativno retka, a sama vrsta na našu veliku žalost nije retka i spada u grupu opasnih polifagnih štetočina u poljoprivredi. Vrsta na fotografiji koja se širi mrežama je Nezara viridula (L.) kod nas poznata i kao zelena povrtna stenica. Stenica se kod nas prvi put pojavila 2008. godine, a 2011. godine su primećene prve ekonomski značajne štete na gajenim usevima (soja i paradajz) - priča dr Petrović.

(Kurir.rs/Blic)