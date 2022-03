NAJEZDA AZIJSKIH BUBAMARA: Ako ih vidite ODMAH IH UBIJTE! Opasne su i izbegavajte da ih dodirnete

Pored smrdibuba koje inače važe za glavne uljeze, u kuće i stanove poslednjih nekoliko dana ulaze i azijske, žute bubamare.

Beograđani se žale da su im bubamare okupirale stanove, iako se njihova najezda očekuje tek na jesen. Međutim, iako izgledaju bezopasno ne bi trebalo da se navikavate na zajednički život sa ovim insektima, već ih izbacite napolje što pre, ali ne dirajte ih golim rukama, jer mogu da izazovu alergijske reakcije, a i ispuštaju neprijatan miris.

Azijska bubamara je donesena u Evropu kako bi se u plastenicima borila protiv biljnih vaši. Međutim, neočekivano, adaptirala se na život van plastenika.

Ona velikom brzinom potiskuje domaću bubamaru koja, kao i svuda u Evropi, postaje ugrožena. Ova vrsta je u Srbiju stigla pre nekoliko godina i do danas se proširila po celoj zemlji. Prvi put se pojavila na Fruškoj gori 2008. godine.

"Ubica" naših, crvenih bubamara

- Azijska bubamara je invazivna vrsta, koja je u kompeticiji za resurse sa „našom“ bubamarom, a pored toga postala je i njen predator jer u ishrani između ostalog koristi i larve domaćih bubamara. Imajući u vidu da je ova vrsta agresivnija ona se prenamnožava i dolazi do istiskivanja naših bubamara - rekla je Milica Rajković iz Sektora ekologije i unapređenja životne sredine.

foto: Profimedia

Usled porasta temperatura i dolaska lepog vremena, azijske bubamare napuštaju skloništa u kojim su hibernirale tokom zime, a usled prenamnožavanja jedan deo populacije ulazi u zatvorene prostore, pa i u naše stanove.

Po Srbiji se raširila jer joj pogoduje naša klima, a poznata je po tome da se lako prilagođava različitim uslovima sredine, različitoj hrani, temperaturi i vlažnosti vazduha. Pored toga, otporna je na brojne parazite i biljne bolesti.

Mogu da izazovu alergijske reakcije

Ipak, iako smo kao deca učeni da su bubamare pitomi i, za promenu, simpatični ineskti, nikako ne bi trebalo da dirate njenu azijsku rođaku.

- Kod ljudi mogu dovesti do pojava hipoalergijskih reakcija kod osetljive populacije, a na faunu deluju tako što smanjuju broj "naših" bubamara - rekla je Milica Rajković.

Ukoliko vidite jednu bubamaru, verovatno će ih uskoro biti mnogo više. Ženke ispuštaju feromone koje privlače mužjake, pa vaš prozor može da postane glavno skupljalište ovog insekta. Preporuka je da izbacite bubamaru iz kuće čim je vidite, ali nemojte da ih dodirujete, pogotovo ako ste skloni alergijama.

- Preporuka je da prisutne insekte odstranite fizički usisavanjem bez da ih pritiskate jer usled pritiska one ispuštaju supstancu koja nije prijatnog mirisa i eventualno može doći do ostavljanja fleka - kaže Rajković i dodaje da ne mogu da oštete nameštaj i tkaninu jer im to nije hrana.

Žute smete da ubijete, crvene ne Ove žute bubamare smete da ubijete, za razliku od naše crvene koja je zaštićena vrsta.

Inače, po članu 269 Krivičnog zakona strogo je zabranjeno mučenje i ubijanje životinja. Među njima su i bubamare, pa se ubijanje ove životinje naplaćuje 15.000 dinara. Međutim, azijska bubamara ne spada u zaštićene insekte, jer se smatra invazivnom vrstom. Zakon je donet 2011, a crvene bubice sa tačkastim oklopom su se našle na listi upravo zbog sve većeg broja svojih azijskih rođaka, koji, kako je već rečeno, jedu njihove larve.

(Kurir.rs/Blic)