VIDELI SE 2 PUTA PRE NEGO ŠTO SU SE UZELI, SAD SLAVE 65. GODIŠNJICU Loto dobitak im promenio život! Ovo je tajna srećnog braka

Milenija (84) i Svetozar (91) Jevrić iz Dobanovaca venčali su se 6. maja, na Đurđevdan i to davne 1957. godine. Videli su se, kažu, samo dva puta pre nego što su se venčali i tada nisu ni slutili da će ove godine proslaviti 65. godišnjicu braka.

- On je meni rekao kako će da dođe po mene, da me oženi i da me uzme. Ja nisam ni poverovala, jer znam da su muškarci veliki mangupi. Ne mislim, rekoh, da će on to ispoštovati, ali ja sam bila veliki zavodničar kad sam mlada bila, i lepa i zgodna. Sad sam samo lepa - smeje se Milenija, prisećajući se mladosti za "RTV Mag".

foto: Printscreen/Youtube

Nekoliko dana kasnije, na Đurđevdan, imala je šta i da vidi.

- Kad ja vidim ide on i gura bicikli. Reko' materi: "Mati, eno Cveje!", otkud, kaže, Cveja, rekoh joj "on je rekao da će doći po mene" - kaže Milenija.

foto: Printscreen/Youtube

U tom trenutku nije sve bilo idealno, pored roditelja, brak je morao da odobri i Milenijin brat.

- Najstariji brat mi je bio jako opasan i u ono vreme, uvek me je pazio. Nije to bilo kao sada, za sunca na igranku i kući, nema k'o sad. Onda sam ja njega dovela kući i sa bratom je popričao, ali je bio uporan, došao je da ja idem odmah. Mislio je da će me staviti na bicikl, da ćemo preći preko Save i za Ogar, ali brat nije dao da idem sama, nego da ide i snaja. Tako da smo svi troje išli - pričaju.

To je bio početak zajedničkog života,a tokom 65 godina zajedno su stvarali i borili se da sačuvaju bračnu zajednicu. Život im je postao lepši kada su dobili sina, ali i unuke.

- Početak je bio težak, jer sam ja od moga oca donela samo stvari, spavaću sobu i ništa više! Posle, kada sam ja počela raditi i on, onda smo živeli dobro. Onda smo išli prvo na more, pa u banju, pa je za ovu dvorišnu zgradu - on dobio 16 i po miliona na Loto-u i mi smo ozidali ovu zgradu od toga - dodaje Milenija, prenosi Blic.

foto: Printscreen/Youtube

Dobitak na Loto-u bio je dokaz da je u životu potrebna i sreća, ali da bi život bio potpun, potrebna je veća doza ljubavi.

- Pa, mi smo se voleli na neki način - smeje se Milenija i odmah nastavlja: "Volimo se, to je moj "deka", ja se s njim šalim. Znaš šta? Mislim da sam i ja bila uporna da se brak čuva. Meni se ne sviđa ova današnjica uopšte, ne sviđa mi se ova omladina. Mislim da nikada u životu nisam pomislila da bi mogli da se razdvojimo, bilo je da smo se posvađali, bilo je svašta, ali rastanak nikada - priznaje Milenija.

Svetozar otkriva i tajnu dugog braka, kaže da svaki brak može da potraje ako postoji uzajamno poštovanje supružnika.

- Mora da se dogovaraju uvek, da se sporazumeju i to će sve biti u redu. A svađe - to je gotovo. Imao sam ja brata, 20 žena je promenio - odmahuje Cveja rukom.

(Kurir.rs/RTV Mag)