U BRAKU SAM 6 GODINA I NIKADA NISAM SPAVALA SA SVOJIM MUŽEM: Žena je objasnila da je to jedini način i da imaju JAKO DOBAR RAZLOG

Luana Riberia (40) iz Velike Britanije kaže da joj je laknulo kada je shvatila da njenom partneru ne smeta da spava odvojeno.

- Moj zlatni sat kreativnosti često otkuca 2 sata ujutru i tada dajem sve od sebe za svoj PR posao. Zato smo u ranoj fazi veze odlučili da spavamo u odvojenim sobama. U mojim prethodnim vezama, kada sam muškarcu rekla da bih volela da imam svoj prostor, to nije naišlo na dobar prijem. Aleks se nije uvredio kada sam mu to rekao, čak je rekao da želi i svoj prostor. Bila je to muzika za moje uši - prisetila se.

Luana je toliko zadovoljna ovim aranžmanom da bi preporučila odvojene spavaće sobe svim parovima.

- Skoro uvek smo lepo odmorni, a to često nije slučaj kada je spavaća soba zajednička, znam iz iskustva naših prijatelja. Umor dovodi do razdražljivosti i nedostatka strpljenja sa partnerom – dodala je ona.

Pored toga što se dobro naspava i ima priliku da bude nesmetano kreativna usred noći, Luana kaže da je svakog jutra uzbuđena što vidi Aleksu. Odvojeno spavanje im je išlo u prilog i kada su dobili bebu, jer oboje nisu bili iscrpljeni kada je beba noću plakala. Ili, ako jedan ustane ranije zbog deteta, drugi ima priliku da nastavi nesmetano da spava. Napomenula je i kako je njen sadašnji suprug i bivši dobri prijatelji. Veoma je srećna što nije komplikovano.

- Veza sa Aleksom je evoluirala u nešto više od prijateljstva. Sa njim je tako lako, nije ni čudo što smo završili zajedno - rekla je ona, a prenosi The Sun.

(Kurir.rs)

Bonus video:

