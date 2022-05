VOĆE IM SKUPO A DAJU 200 EVRA ZA USNE: Radnica na pijaci postala HIT na internetu! Zbog njene izjave ćete PLAKATI od SMEHA (VIDEO)

Izjava jedne radnice na pijaci u Banjaluci izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Pored toga što je komična, sa njenom izjavom i suštinom rečenog su se mnogi složili.

Naime, reporteri bosanske televizije su radili istraživanje i anketiranje na pijaci, kako bi proverili da li je skupoća došla i na tezge.

foto: Shutterstock

Prodavačica sa jedne popularne pijace prokomentarisala je ponašanje pojedinih kupaca koji dolaze na njenu tezgu.

- Svi gledaju na kašiku, a najgore su one gospođe, one znaš, naduvanih usana i tako dalje. Samo viču "aaaaa skuuupo, skuuupo", a nije skupo kada daju 300-400 maraka da naduvaju usne i utegnu obrve one japanske i tako dalje - izjavila je ova prodavačica za "BHRT".

Njena izjava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, ali većina se složila sa onim što je prodavačica rekla.

- Jeste. Paze šta jedu, da je prirodno i domaće, a unesu u sebe tri kubika plastike - glasio je jedan od komentara.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:31 KEŠ ILI KARTICA? Ovo pitanje ćemo od sada čuti i na pijacama