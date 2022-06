ALEKSANDAR ŠAPIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Postajem gradonačelnik u jako specifičnom momentu u svetu, MORAMO DA MENJAMO PRIORITETE

Nakon što je izabran za prvog čoveka prestonice, on je u obraćanju odbornicima, rekao da želi da Beograd bude "grad pobednik, grad šampion".

Predstavio je, kako je rekao, "dnevni red", sa samo jednom tačkom, koja će, kaže, uvek biti iznad svih i koju nikada ne smeju da smetnu sa uma i zaborave, a ona se zove Beograd.

Šapić je istakao da vreme koje proživljamo, ratne, ekonomske i političke krize ne bi trebalo da bude nešto što će nas uplašiti i naglasio da će pitanja snabdevanja energenata, pitanje grejanje, javnog prevoza biti najvažnija pitanja na koje ćemo morati da imamo pravi odgovor.

Upravo Aleksandar Šapić bio je gost jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji.

- Želim da svima dam do znanja da će Beograd biti ono što sve treba da nas spaja, sve naše različitosti. Na kraju krajeva, ja ću biti gradonačelnik i onim ljudima koji nisu glasali za našu koaliciju - rekao je Šapić.

Aleksandar Šapić, kako kaže, ima velike planove za Beograd, usled međunarodne krize, ali dodaje i da treba postaviti drugačije prioritete.

- Što se tiče onoga kako će proteći mandat - to niko ne može da zna. Mislim da je situacija u kojoj postajem gradonačelnik Beograda dosta specifična, zbog opštih okolnosti i zbog situacije u svetu. Moderna istorija baš ovakvu situaciju ne prepoznaje, jer imali smo periode ratova, ali ovo je mešavina rata, ekonomske i geopolitičke krize. Menjaju se odnosi između velikih sila. To se odražava na čitav svet. Bez obzira na sve, i na projekte koji treba da se rade, ove jeseni i zime, mora da postavimo neke drugačije prioritete - nabavku energenata, da nam domovi, vrtići, škole budu topli, normalno funkcionisanje prevoza, komunalnih sistema. Tome ću posvetiti dosta vremena ovog leta. Siniša Mali kada je postao gradonačelnik imao je šest meseci privremeni organ. Grad Beograd je najkompleksniji sistem u državi koji postoji. Vrlo brzo ćemo morati da radimo rebalans budžeta, jer ono što se planiralo na kraju prošle godine, na kraju se sve promenilo; i troškovi i prioriteti, naravno nećemo odustati od svih stvari koje su započete - ispričao je Šapić.

A prvi plan novog gradonačelnika su - autobuske stanice.

- Ono što prvo hoću da uradimo je to da presečemo autobusku stanicu. Čekamo je godinama. Zavisilo je od privatnog preduzeća. Ti radovi traju godinama. Ja ću predložiti da se to oduzme, odnosno da se vrati gradu Beogradu i da mi završimo tu autobusku stanicu. To će biti jedan od prvih poteza - kaže Aleksandar Šapić.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić objasnio je da je "notorna laž da je najavio odluku o zabrani vožnje jedne osobe u autu u špicu".

- Nisam tako rekao. U razgovoru sam rekao da u raznim zemljama postoje različiti načini da se zagađenje spreči. Navodio sam primere iz raznih zemalja. A onda sam rekao da je prvi preduslov da imate dobar javni prevoz i metro - objasnio je Šapić.

Šapić je istakao i da mu je potrebna pomoć medija u svom mandatu, kao i da će učiniti sve da reši goruće probleme u vezi sa GSP-om.

- Da li ću uspeti da raspetljam Gordijev čvor - ne znam. Moji prethodnici nisu uspevali u tome, i ogroman je novac i subvencije koje odlaze na GSP. Sve je to novac Beograđana. Značila bi mi i pomoć medija u tome - rekao je Šapić.

