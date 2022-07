DA LI NEKO MOŽE DA OBJASNI OVAJ FENOMEN? Mladić opisao kako izgleda izlazak u beogradskim klubovima i sve je tako, šta je poenta?

Dobar provod je relativna stvar. Za nekoga je to izlazak sa društvom u lokalnom kafiću, dok je drugima draže da večernji izlazak provedu u kafani uz tamburaše i dobru hranu.

Ipak, ono zbog čega mladi kako iz regiona, tako i stranci koji se zadese u našoj zemlji, ne zaobilaze Beograd jesu klubovi i splavovi na kojima vlada, priznaćete, posebna atmosfera.

Kada ste već, kako to mladi kažu, ful sređeni dospeli na takvo mesto tamo bi moglo da vas dočeka nekoliko stvari kojima se nikako niste nadali. To je nedavno bila i tema diskusije na društvenoj mreži Redit kada je jedan od korisnika istakao interesantan fenomen koji se tiče noćnog provoda u Beogradu.

"Je l' može neko da mi objasni zašto su klubovi u Srbiji tačnije BG-u ovakvi i zašto je to svima super?

Bukvalno u svakoj zemlji Evrope gde sam bio (ne računajući Balkan) je poenta kluba da odeš da igraš, popiješ par pića, lepo se provedeš i upoznaš nekoga, eventualno smuvaš neku devojku ako ti se poklope kockice. Ovde je poenta šta tačno? Ideš u neki klub sa barskim stolovima (znači nemaš mesta da igraš), blejiš sa svojim društvom oko stola znači ne upoznaješ nikog, a ne možeš ni da pričaš jer je muzika preglasna, plaćaš piće trostruko skuplje nego bilo gde a da priđeš devojci uopšte je misaona imenica jer osim što sede za drugim stolom pa cela priča bude neprijatna jer moraš da odeš do stola gde je još pet devojaka, te ili od***u ili su toliko arogantne da ne želiš da im priđeš", primećuje jedan korisnik.

A kada mu, kaže, društvo sa kojim je izašao kasnije prepričava svoje pozitivne utiske, zaključuje samo jedno - "mi se gužvali ko sardine u mestu sa minimalnim mestom za igranje, nismo blejali sa novim ljudima, nismo se ni napili, niko ništa nije smuvao. I ovo nije samo na splavovima, nego i na više "hipsterskim" mestima".

Na kraju, zamolio je ostale da mu razjasne ovaj "fenomen" i komentari su odmah počeli da stižu. Jedni su mišljenja da je "krivac" za sve pohlepa vlasnika klubova, dok drugi upiru prstom u društvene mreže.

"Maksimizacija profita. Veći broj mušterija po metru kvadratnom - veći profit. A onda kreću finese u smislu konobara koji su obučeni da izdvajaju kukolj iz žita odnosno da lagano eliminišu one koji malo troše i obezbeđuju mesto onima koji mnogo troše. I još masa forica. Društveni koncept kluba vlasniku nije ni na kraj pameti dok god pare stižu", "Ja to pričam godinama. Zato sam odavno i prestao da izlazim po većini klubova. Ne znam da l je to nostalgija il sam tad bio mlad pa mi je sve bilo super al žurke pre 2010. su bili neuporedivo bolje. Sada, kao što kažeš ne mogu da čujem ni samog sebe kako mislim a kamoli da se družim sa nekim", "Iz mog iskustva (a poslednji put sam bila na splavu 2014. godine na nekom rođendanu), zvuči fensi i kul kad se hvališ da si bio na splavu, svi misle da si neka faca, posebno ako je reč o splavu gde kao ne može da se uđe tek tako, bla bla... Naravno, ako se slikaš kako se provodiš na splavu zvučnog imena i mećeš te slike na Instagram tvoji pratioci pucaju od ljubomore jer se ti tako super provodiš na mestu na koje bi i oni da idu, svi misle da si baš onako strava faca i da imaš mnogo para", nagađaju korisnici.

Među komentarima istakao se i jedan šaljiv, ali istinit opis ustaljenog ponašanja u klubu.

"Poenta je da stojiš i gledaš u druge ljude, na momente se mrštiš, oni takođe gledaju tebe, svi zajedno ponekad gledate u pod. Bilo kakva interakcija je strogo zabranjena i veće su šanse upoznati nekoga u Kapeli tišine u Helsinkiju. Eventualno malo imaš periode drmanja glavom u ritmu nekog hausa, kako bi se videlo da pratiš flow to jest, nakon što ostaviš 17.000 za par pića ideš kući i potom pričaš kako je provod bio ludnica", piše korisnik.

Drugi priznaju da nemaju logično objašnjenje za pomenuti "fenomen", ipak, neki smatraju da je problem u našem "čoporativnom" mentalitetu, zbog kojeg nam je, cene, teže da se opustimo van poznatog kruga ljudi i utonemo u razgovor sa strancima.

