BEOGRAD NEMA DOVOLJNO MESTA DA PRIVEŽE SVE KRUZERE SA DUNAVA KOJI BI DA PRISTANU U njima su Ameri i Nemci i evo šta vole u Srbiji

BEOGRAD - Nautička sezona je na pola puta. Do sada je Dunavom kroz našu zemlju prošlo 350 kruzera, i do novembra, do kada traje sezona, bilo bi ih još toliko da nije niskog vodostaja. Pored Novog Sada, Beograda i Golupca, „bele lađe“ sve češće pristaju i u Donjem Milanovcu, koji sa okolinom ima bogatu turističku ponudu.

Nema dana u Beogradu, da bar jedan kruzer nije privezan. Sada su četiri, a dešava se da ih bude i osam, što prevazilazi kapacitete pristaništa pa je od velikog značaja da ono u Zemunu počne što pre da radi.

„Jedini problem je sada popunjenost brodova je daleko slabija, negde 50, 60 odsto, ali je važno da su sva tržišta zastupljena koja su nekada bila pa tu više nema praznog hoda. Problem takođe imamo u ovom periodu da je vodostaj postao nizak, prvo korona, pa sad vodostaj tako da veliki broj brodova sada otkazuje dolaske zbog niskog vodostaja na Dunavu“, kaže Mihajlo Tomić iz jedne od agencija za RTS.

Za turizam na Dunavu od velikog značaja je uređenje Lepenskog vira 2011. godine, Golubačke tvrđave 2018. i godinu kasnije tvrđave na Ramu. Zbog svega toga pristanište u Donjem Milanovcu je sve popularnije.

„To je postao čitav jedan turistički proizvod na području Đerdapa gde se spaja ponuda Golubačke tvrđave, Lepenskog vira i Donjeg Milanovca. Od ove godine u tu ponudu se uključio i Nacionalni park pa su počeli da rade ture do najlepšeg vidikovca na prostoru Đerdapa, to su Ploče i ono što je bitno za turiste je da imaju šta da vide, da to što vide bude jedinstveno i da se osećaju sigurno, bezbedno i dobrodošlo“, navodi direktor Turističkog prostora „Lepenski vir“ Vladimir Nojković.

foto: RTS Printscreen

Obilasci za nautičke turiste se osmišljavaju u zavisnosti od zemlje odakle dolaze. Nemci vole da uživaju uz čašu dobrog vina i neki domaći specijalitet.

„Što se tiče Amerikanaca, oni vole da čuju nešto malo o istoriji, da posete Karađorđeviće, neki manastir, crkvu a sve više u poslednje vreme postoje specifični zahtevi pa se ide ka tome da je individualizam nešto što će biti budućnost ovog turizma, gde će svako moći da bira nešto što ga zanima“, ističe Ivana Milenković iz Prvog parobrodskog društva.

foto: RTS Printscreen

Udovoljavanje specifičnim zahtevima nautičkih turista, kažu, neće biti problem. Njihovi dolasci se najavljuju najmanje godinu dana unapred što ostavlja dovoljno vremena vodičima da osmisle i organizuju turu.

Kurir.rs/RTS