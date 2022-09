GAZDA HOĆE DA POVEĆA KIRIJU ZA 100 EVRA, A RERNU NE MOŽE DA POPRAVI VIŠE OD GODINU DANA: Srpkinja muku muči sa bahatim vlasnikom!

Vlasnik stana u kome živim dve godine me juče slučajno sreo u dvorištu zgrade i drsko mi rekao da će mi od ovog meseca kirija za stan biti za 100 evra veća, požalila se redakciji Kurira čitateljka A. K. i dodala:

- Ostala sam u šoku. On nastavlja da priča kako su cene skočile, hrana poskupela, gorivo, pa je i on čuo da njegovi poznanici podižu kirije te je i on rešio da to saopšti stanarima i to ni manje ni više nego poslednjeg dana u mesecu. Navodno je rekao skoro svim stanarima, a mene nije bilo tu pa nije mogao da mi saopšti, iako sam svakog dana u zgradi. Kaže da su se neki odmah iselili jer im nije odgovaralo, ali naći stan za par dana nije tako lako.

Ona tvrdi i da stan zaista ne vredi 350 evra.

- Kirija je do sada bila 250 evra plus računi za garsonjeru od 26 kvadrata na Zvezdari. Nema šanse da dajem 350 evra za tu kvadraturu, plus računi. Jasno mu stavljam do znanja da ovaj stan ne vredi toliko, a on mi drsko odgovara da ako mi ne odgovara mogu da se iselim - priča nam besna čitateljka:

- Ajde što ne vredi 350 evra nego i otkako sam došla u stan molila sam ga da mi popravi rernu. Stanar pre mene je pokvario i uopšte ne zagreva. Ne mogu ništa da spremim. Kada sam mu to pomenula prvi put rekao mi je da će zvati majstora i uvek se završavalo na tome. Jednom je čak bio bezobrazan i rekao za šta mi treba rerna, neću sigurno da pečem hleb.

Prema njenim rečima tada mu je opet napomenula da je rerna još uvek pokvarena, a on podiže kiriju za sto evra.

- Opet sam dobila odgovor da će zvati majstora, ali sumnjam u to. To će biti kao i svih ovih meseci. Ja ako već plaćam redovno te pare ne treba da ga zanima šta ću spremati u stanu, ali valjda je normalno da se stanarima ispune osnovni uslovi za život ako već nenormalno podižu kirije.

