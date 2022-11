"TRESAO ME I BACAO OKOLO KAO IGRAČKU": Vozač autobusa u Beogradu napao ženu na ulici?

Samohrana majka O. A. (43) iz Beograda doživela je nasilje kada ju je, prema njenim rečima, u četvrtak ujutru napao vozač gradskog autobusa jednog privatnog prevoznika jer je svojim automobilom na kratko stala na okretnicu i delom mu preprečila put.

Incident se dogodio na okretnici autobusa 309 u Ulici Vjekoslava Kovača na Zvezdari kada je O.A. na kratko zaustavila svoj automobil kako bi kupila cveće kod lokalne prodavačice.

- Tog jutra krenula sam sa majkom da obiđem grob svoga oca koji je preminuo pre nepunih mesec dana. Pošto poznajem jednu baku koja na okretnici kod "Cvetkove pijace" prodaje cveće odlučila sam da na kratko stanem na okretnicu i pazarim kod te žene sve što mi je potrebno za groblje. Priznajem da sam stala na mesto koje nije predviđeno za parkiranje i zaustavljanje i uključila sva četiri žmigavca, ali nisam znala da će me zbog toga neko napasti - priča potresena žena.

Dok je sedela na mestu vozača i čekala majku da kupi cveće njoj je sa strane prišao krupan muškarac za koga je kasnije saznala da je vozač autobusa koji je stajao na okretnici.

- Prišao je kolima, udario rukom u prozor, a zatim nogom u vrata automobila. Opsovao mi je majku i pretio da će me prebiti. Uplašila sam se, instinktivno izašla iz automobila i rekla: "Šta to radiš čoveče?!". Čovek koji ima skoro dva metra i jedno 150 kilograma, gromada, tada me je uhvatio za obe ruke, tresao me i bacao okolo kao igračku - prepričava ona.

Navodi kako ju je bahati vozač sve vreme psovao i pretio da će je istući.

- Treskao me je o sebe, bacao, bio je strašno besan. Ruke su mi pomodrele koliko me je snažno stegao. U tim trenucima bila sam preplašena jer me nikada u životu niko nije udario. Mislila sam da će me zgromiti - objašnjava ona.

Na njenu sreću, kako priča, mladić koji je slučajno prolazio tuda video je šta se dešava i stao u njenu odbranu.

- Uleteo je, razdvojio nas i rekao nasilniku: "Majmune kako smeš da napadaš ženu?!". Tada su pritrčala i dvojica komunalnih policajaca koja su se slučajno zadesila na tom mestu. I pored njihovog prisustva taj čovek je nastavio da me psuje i vređa. Na kraju nije znao kako više da me uvredi pa je primetio crninu koju sam imala na sebi i rekao: "J.... ti mrtvog oca i majku" ne znajući da mi je majka živa i da stoji pored mene, a da mi je otac preminuo pre nekoliko nedelja - kaže sagovornica Informera.

Tek nakon te uvrede osumnjičeni vozač se primirio i ušao u autobus koji je vozio i koji je bio prazan.

- Tresla sam se od besa i straha. Majka mi je srčani bolesnik pa sam se plašila da joj ne pozli. Ubrzo su došli policajci i od mene, momka koji me je branio i nasilnika uzeli izjave. Taj dečko koji me je odbranio je policajcima do detalja ispričao kako me je vozač napao i povredio - napominje ova žena.

Dok su razgovarali sa policajcima, napominje ona, vozač je u autobusu bio sasvim opušten.

- Na njegovom licu niste mogli da vidite da je nekoga nekoliko minuta pre toga povredio, ponizio. On se šeretski ponašao kao da je to najnormalnija stvar - kaže ona i dodaje da je u konsultaciji sa advokatom odlučila da podnese krivičnu prijavu protiv čoveka koji ju je napao.

- Ne želim da se na ovome završi. Podneću krivičnu prijavu, a prekršajnu će svakako dobiti. Ja priznajem da sam pogrešila i da možda nisam smela da stanem na to mesto, ali on je imao sasvim dovoljno prostora da prođe. Nekoliko minuta pre nego što me je napao je njegov kolega normalno prošao pored mene bez ikakvih smetnji. Na kraju krajeva napadač je mogao da pozove saobraćajnu policiju koja bi me kaznila, a ne da me bije i maltretira - kaže O.A.

Navodi da je nakon incidenta bila u bolnici gde su joj konstatovali povrede i stavili "kragnu" na vrat.

- Od muke toga dana nisam otišla na posao, a angažovala sam i psihologa jer mi je potrebna stručna pomoć. Samohrana sam majka i pored svega toga treba neko da me bije i da mi preti. Nadam se da će institucije reagovati, a očekujem i reakciju firme u kojoj radi taj čovek - napominje ona.

Firma u kojoj radi vozač je bez komentara. Žena koja se javila na telefon ove firme, rekla je da ona nije zadužena da daje izjave medijima i da će se neko iz te kompanije javiti. Međutim niko se još nije javio.

(Kurir.rs/Informer)