BAHATI GAZDA S VOŽDOVCA UCENIO PORODICU SA BEBOM: Digao kiriju s 350 na 600€ pa ovako rekao kad je čuo da im je to cela plata

BEOGRAD - Pojedini stanodavci koriste situaciju velikog priliva ruskih i ukrajinskih državljana da cenu smeštaja podignu za više stotina evra, a u nekim slučajevima otkazuju stanove dugogodišnjim stanarima da bi ih ustupili strancima koji dobro plaćaju.

Tročlana porodica sa desetomesečnom bebom, koja je 15 meseci živela u stanu na Voždovcu, dobila je ponudu da umesto 350 evra nastavi da plaća kiriju 600 evra od 1. januara, ili se iseli iz stana.

- U trenutku razgovora sam bio šokiran i samo klimao glavom. Posle toga sam mu poslao poruku da je taj iznos bukvalno cela moja plata, na šta je on odgovorio samo OK, objašnjava član te porodice, koji je želeo da ostane anoniman.

Kaže da je početni dogovor sa stanodavcem bio da sklope ugovor na dve godine, uz usmeni sporazum da svaka strana eventualni raskid najavi bar mesec dana ranije. Do spornog telefonskog razgovora, kada su obavešteni o povećanju kirije, navodi, imali su korektan odnos i novac svakog meseca uplaćivali na račun.

"Mi smo sada očajni"

- Rekao je da uzima u obzir da smo mi mladi i da imamo bebu koja se u tom stanu rodila, ali da je jednostavno takva situacija na tržištu, dodaje. Pošto ne žele da pristanu na povećanje rente za 250 evra od Nove godine, krenuli su u potragu za novim stanom.

- Mi smo sada očajni, jer su stanovi čak i na periferiji grada od 30-ak kvadrata, oko 350 do 400 evra. Ne moramo baš da živimo u Vojvode Stepe, nije problem. To je nenormalna cifra za bilo kog građanina, navodi on. Dodaje da bi razumeli razumno povećanje cene zbog inflacije, od 10, 20 ili 30 odsto.

- Otežavajuća okolnost je da ide zima, a moramo da se selimo. Pozvao me je čovek sa kojim sam dogovorio da pogledam stan, kako bi mi rekao da su Rusi pogledali i pristali da iznajme stan za 450 evra, ističe i dodaje da je supruga koja brine o bebi nezaposlena i da nema nikakva primanja.

Na društvenim mrežama građani svedoče da ima sličnih slučajeva.

Stan u kome su dve studentkinje provele nepune dve godine, morale su da napuste u roku od 15 dana, pošto je iznenada prodat ruskim državljanima. Ugovor posle prve godine nisu produžile, redovno su svakog meseca plaćale kiriju od 300 evra i na osnovu razagovora sa vlasnikom, računale da će tu i ostati bar do kraja studija.

- Stvar koja je promenila naš život u tom stanu nije povećanje kirije, kao što se mnogima desilo. Vlasnik stana je jedan dan došao da navodno menja stare prozore i ubaci PVC stolariju. U nekom usputnom, neobaveznom razgovoru, vlasnik stana mi je rekao da ćemo možda morati da izađemo - objašnjava studentkinja Sara Pejić.

Ističe da je shvatila da stan treba da napusti zbog građevinskih radova, ali joj je stanodavac poručio da je stan prodao „Rusu koji je dao mnogo dobru ponudu koju ne sme da propusti.

"Vlasnik nam je dao dve nedelje da napustimo stan"

- Sve je bilo neočekivano, jer znamo da je pravilo da se otkazni rok daje na mesec dana, navodi Pejić. Dodaje da je cimerka u tom kratkom roku uspela da se snađe, dok je ona otišla kod drugarice na kraće vreme, dok ne pronađe novi stan.

Cene su, kaže, dosta visoke, pa dupleks u koji se uselila sada deli sa još tri studentkinje.

- Naša kirija je trenutno 650 evra, i iz tog razloga imam tri cimerke, da bismo kao četri studentkinje uspele da podnesemo troškove, kaže ona.

Kod iznajmljivanja nekretnine, stanara donekle može da zaštiti jedino ugovor, kaže posrednik u prodaji i prometu nepokretnosti jedne beogradske agencije Nenad Čobić.

- Savetujemo da se za svaki stan koji se zakupi, obavezno potpiše ugovor o zakupu, koji vas donekle štiti. Kada kažem donekle, to znači da ne mogu baš da vas izbace preko noći i da ne mogu u toku perioda trajanja zakupa da vam podignu kiriju, navodi Čobić.

"Ugovorom treba definisati otkazni rok od mesec dana"

- Ne može vama stanodavac, ako imate ugovor o zakupu, koji ste potpisali sa stanodavcem, da dođe i kaže: "Sutra moraš da izađeš iz stana". Mora da vam da otkazni rok, makar mesec dana, i ne sme za vreme trajanja zakupa da vam podigne kiriju, objašnjava Čobić.

Ukoliko ugovor ne postoji, dodaje da je sve "dobra volja vlasnika".

