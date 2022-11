STANODAVAC IZDAJE STAN ZA MALE PARE U ŽARKOVU, JEDINI USLOV JE ISPLATA 6 MESECI UNAPRED: Nakon plaćene kirije se desilo OVO!

Stanodavac oglasio da izdaje stan u beogradskom naselju Žarkovo za jeftinu kiriju, ali je tražio isplatu najma šest meseci unapred. Međutim, nakon tog perioda je podigao cenu i za više od 100 odsto!

Naime, na društvenoj mreži Tviter objavljen je tvit u kome se autor požalio na bezobrazluk pojedinih stanodavaca koji žele da zgrnu što više para od kirije jer će za stanare primiti Ruse koji su spremni da iskeširaju i duple pare za kiriju od oglašene cene.

- Pre xy godina naletim na super stan u oglasima po neverovatno niskoj ceni za tu kvadraturu i lokaciju. Pozovem da vidim o čemu se radi i javi se ljubazna žena koja mi kaže da nije nikakva greška u pitanju, stvarno izdaje po toj ceni, samo traži za šest meseci unapred - piše u objavi i dodaje:

- Ok. Odgovara mi i to jer cena je nenormalno niska, što sam joj otvoreno rekla i bar pet puta je pitala da li je sigurna sa tom cenom jer je daleko ispod tržišne. Rekla mi da jeste. Šta se zapravo desilo: riba nasledila stan na periferiji (Žarkovo) i valjda mislila da se to nalazi u Africi i da neće ni moći da ga izda. Kad su joj ljudi sa kojima radi predočili stanje na tržištu naravno da je posle tih šest meseci podigla kiriju za više od 100 odsto.

- Eto, ljudi će uvek tražiti da dobiju najviše što mogu u datom trenutku. I niko se nije potresao da li imam ili nemam da platim. Mene su istisnuli ljudi koji zarađuju više od mene, sad naše ljude istiskuju bogati Rusi i shodno tome svako zauzima svoje mesto u ekonomskom porerku - piše u objavi.

