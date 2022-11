PAR IZ RUSIJE TRAŽI STAN U CENTRU, ALI NEĆE ONE OD 1.000 EVRA: Pojedini korisnici mreža ih dočekali na nož! Vratite se tamo

Mladi bračni par iz Rusije na društvenim mrežama objavio je poruku da traže stan u centru Beograda, ali da neće uzimati u obzir one od 1.000 evra. Međutim, pojedinci su to iskoristili kako bi im skrenuli pažnju da su zbog svojih standarda doveli do toga da narod u Srbiji više ne može da nađe i iznajmi stan.

Nakon što je devojka iz Rusije postavila ovaj apel, usledili su i neki neprimereni komentari sa porukom da bi trebalo da se vrate odakle su došli.

Traže stan foto: Prin tscreen/Facebook

- Mladi par iz Rusije traži stanovanje u Beogradu po adekvatnoj ceni. Radimo u centru Beograda, tako da bi bilo super da nađete stan u blizini centra. Nemamo decu i životinje, možemo garantovati sigurnost vašeg doma i stalnu čistoću. Takođe garantujemo blagovremeno plaćanje zakupnine i računa za komunalije. Ne radimo u IT, tako da ne razmatramo studije za 1.000 evra - napisala je između ostalog u svojoj objavi mlada Ruskinja.

foto: Shutterstock

Nakon toga, jedan od korisnika društvenih mreža osuo je drvlje i kamenje po Rusima.

- Masovno ste ovde sa svojim suludim standardima uništili ljudima i to malo šansi koje su imali da žive u normalnim stanovima sa normalnim cenama. Idi u Novi Sad, Valjevo, Kragujevac pa živi kao car sa tih 1.000 evra mesečno, ali ne, vi morate u Beograd po svaku cenu i još ste bahati i bezobrazni. Bar poštuj zemlju i stanovnike zemlje u kojoj si gost, osnovna kultura! - napisao je jedan čovek.

Međutim, mnogi su osudili ovaj njegov komentar i konstatovali da nisu Rusi krivi što pojedini bahati stanodavci koriste ovu situaciju kako bi zaradili.

- Za sve ljude koji imaju zlurade komentare i koji nas kao naciju time sramote i čine nečim što nismo - svoj bes i frustracije adresirate na pogrešnu adresu i ne znam kako ste toliko slepi da to ne možete da shvatite. Nisu Rusi krivi što su naši stanodavci alavi i nemaju pardona pa izbacuju srpske porodice da bi dočekali Ruse kojima naplate sve pet puta više. Tužno je i ružno da nekome ko pokušava da pobegne od rata govorite kako “treba da se vrati” ili “ide negde drugde”. Mi smo prvi bili u tim cipelama pa valjda treba da imamo toliko saosećanja - napisala je jedna korisnica.

Kurir.rs

Bonus video:

05:17 PORAST MIGRANATA U SRBIJI Zirojević i Vukovič: Prednost treba da imaju Rusi i Ukrajinci ORBAN IMA ALTERNATIVU ZA EVROPSKU UNIJU