70 LINIJA GRADSKOG PREVOZA MENJA TRASU U NEDELJU: Pogledajte detaljan spisak izmena za vreme trke! POLA GRADA BIĆE ZATVORENO

Treći Jesenji Beogradski polumaraton biće održan u nedelju 27. novembra, a kako su trase kuda će se trčati u centru grada i na Novom Beogradu mnogi delovi grada veći deo dana biće zatvoreni za saobraćaj, a oko 70 linija gradskog prevoza voziće izmenjenim trasama.

U okviru trećeg Jesenjeg Beogradskog polumaratona biće organizovane dve trke:

1. Beogradski polumaraton (21 km) trasa: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA • BEOGRADSKA • STARINE NOVAKA • DVADESETSEDMOG MARTA • DŽORDŽA VAŠINGTONA • CARA DUŠANA • BULEVAR VOJVODE BOJOVIĆA • PARISKA • KNEZA SIME MARKOVIĆA • POP LUKINA • BRANKOVA • BULEVAR NIKOLE TESLE • 22. OKTOBAR • ALEKSANDRA DUBČEKA • BULEVAR MIHAJLA PUPINA • OMLADINSKIH BRIGADA • BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA • BULEVAR UMETNOSTI (OKRET) • BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA • MILENTIJA POPOVIĆA • BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA • ANTIFAŠISTIČKE BORBE •BULEVAR MIHAJLA PUPINA • BRANKOVA • KRALJICE NATALIJE •KNEZA MILOŠA • KRALJA MILANA • TERAZIJE

2. Trka na 10 km sa trasom koja pokriva centar Beograda: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA • BEOGRADSKA • STARINE NOVAKA • DVADESETSEDMOG MARTA • DŽORDŽA VAŠINGTONA • CARA DUŠANA • BULEVAR VOJVODE BOJOVIĆA • PARISKA • KNEZA SIME MARKOVIĆA • POP LUKINA • BRANKOVA (OKRET ISPOD MOSTA) • KRALJICE NATALIJE • KNEZA MILOŠA • KRALJA MILANA • TERAZIJE

Pored dve takmičarske trke polumaraton će ulepšati i upotpuniti Porodična trka sa trasom dužine 2,3 kilometra. Trka je namenjena svim ljudima dobre volje koji žele da svojoj deci stvaraju zdrave navike i razvijaju sportski duh od malih nogu i sa njima istrče ili prošetaju centrom Beograda.

Trasa porodične trke: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA • BEOGRADSKA • TRG SLAVIJA • KRALJA MILANA • TERAZIJE

Start polumaratona i trke na 10 km biće ispred Crkve Svetog Marka u 10 časova, a start Porodične trke u 10.15 časova sa istog mesta.

BROJNE IZMENE U LINIJAMA JAVNOG GRADSKOJ PREVOZA

Za vreme održavanja Trećeg beogradskog polumaratona 2022, u nedelju, 27. novembra 2022. godine, linije JGP-a će saobraćati na sledeći način:

Tramvajske linije

Linija 2

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila rade na relaciji Pristanište - Savski trg - Trg Slavija - Trg oslobođenja (Autokomanda). Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 5

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati (dok se ne uspostavi redovni režim ulicama Dvadeset sedmog marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana) vozila će saobraćati na relaciji: Ustanička - Vukov spomenik - Omladinski stadion. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 6

Od prvih jutarnjih polazaka do 12 sati linija neće saobraćati. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 7 i 12

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade preko Trga Slavija. Od 9 do 12 sati vozila iz pravca Bloka 45 i Banovog brda će vršiti promenu smera kretanja preko Trga Slavija dok će vozila iz pravca Ustaničke i Omladinskog stadiona raditi na relaciji Ustanička - Vukov spomenik - Omladinski stadion. Nakon što policija uspostavi saobraćaj u Resavskoj i na Tašmajdanu (oko 12 sati) linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 9 i 13

Rade u redovnom režimu.

Linija 10

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija rade u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila će saobraćati na relaciji: Banjica - Trg Slavija - Savski trg - Pristanište. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 11

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila saobraćaju na relaciji: Blok 45 - Pristanište. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 14

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila iz pravca Banjice saobraćaće do Trga Slavija dok će vozila iz pravca Ustaničke saobraćati do Omladiskog stadiona. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Trolejbuske linije

Linija 28

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi dok se ne uspostavi redovni režim saobraćaja. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 29

Od prvih jutarnjih polazaka do 17 sati linija radi na relaciji: Trg Slavija - Medaković 3. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 40 i 41

Od prvih jutarnjih polazaka do 15 sati umesto trolejbusa sa linija 40 i 41 radiće autobusi i to na relaciji Admirala Geprata - Banjica 2 sa oznakom 41A.

Trasa linije 41A se od Banjice 2 do Mostara poklapa sa trasom trolejbuske linije 41 odakle će do Ulice admirala Geprata saobraćati ulicama: Savska - Drinska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata, a u suprotnom smeru ka Banjici 2 trasom linije 41.

Od 15 sati linija 41A se ukida, a na linijama 40 i 41 se uspostavlja redovni trolejbuski saobraćaj.

Autobuske linije

Linija EKO 1

Linija neće raditi od prvih jutarnjih polazaka do 15 sati. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija EKO 2

Od prvih jutarnjih polazaka do 17 sati linija radi na potezu Trg Slavija - Beograd na vodi. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 15

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 sati vozila sa terminusa "Zemun /Novi grad/" i "Zeleni venac" upućuju se u garažu. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 16

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva - Poenkareova - Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom ka Karaburmi. Od 12 do 15 sati linija će saobraćati na relaciji: Trg republike - Karaburma. Vozila koja ostanu na novobeogradskoj strani čekaju na trasi. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 17

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi na relaciji: Konjarnik (redovnom trasom) - Sava centar - Bulevar Arsenija Čarnojevića - isključenje Tošin bunar - Tošin bunar - Ivićeva - Vrtlarska - 22. oktobra - Nikolaja Ostrovskog i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 18

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi na relaciji: Medaković 3 (redovnom trasom) - Bulevar Arsenija Čarnojevića - isključenje Tošin bunar - Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 23

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati linija se deli na dva dela i to:

- 23A: Karaburma 2 - Cvijićeva

Trasa linije 23A: vozila će se kretati redovnom trasom do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana - Cvijićeva - Poenkareova - Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana.

- 23B: Admirala Geprata - Vidikovac

Trasa linije 23B: vozila će se kretati redovnom trasom do Mostara, zatim trasom: Savska - Drinska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata - Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu.

Od 12 do 15 sati linija 23 na relaciji: Karaburma - Vidikovac radi na delimično izmenjenoj trasi: Takovska - Bulevar kralja Aleksandra - Beogradska - Trg Slavija - Nemanjina - Savska (u smeru ka Vidikovcu), odnosno Kneza Miloša (u smeru ka Karaburmi) i dalje redovnom trasom.

Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 24

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija će raditi na relaciji: Trg republike - Dorćol (SRC "Milan Gale Muškatirović"). Od 9 do 12 sati vozila će čekati na trasi. Od 12 do 17 sati linija radi na relaciji Dorćol (SRC "Milan Gale Muškatirović") - Neimar. Vozila saobraćaju trasom: Makedonska - Dečanska - Bulevar kralja Aleksandra. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 26

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi na relaciji: naselje Veljko Vlahović (redovnom trasom) - Bulevar kralja Aleksandra - Ruzveltova - Kraljice Marije - 27. marta - Džordža Vašingtona - Cara Dušana i dalje redovnom trasom ka Dorćolu.

Od 9 do 12 sati linija radi na relaciji: naselje Veljko Vlahović (redovnom trasom) - Bulevar kralja Aleksandra - Ruzveltova - Mije Kovačevića - kružni tok kod Bogoslovije - Dragoslava Srejovića - Omladinski stadion. Od 12 do 17 sati linija radi na relaciji: naselje Veljko Vlahović (redovnom trasom) - Bulevar kralja Aleksandra - Dečanska - Makedonska - Trg republike - Francuska i dalje redovnom trasom ka Dorćolu. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 27

Od prvih jutarnjih polazaka do 12 sati linija radi na relaciji: Mirijevo 3 - Vukov spomenik. Na terminusu "Vukov spomenik" vozila vrše promenu smera kretanja ulicama: Ruzveltova - Kraljice Marije - Bulevar kralja Aleksandra - Ruzveltova. Od 12 do 17 sati linija radi na relaciji: Trg republike - Mirijevo 3, preko Dečanske ulice. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 27E i 35

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica Bulevar despota Stefana - Cvijićeva - Poenkareova - Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana. Od 12 do15 sati umesto do terminusa "Novi Beograd /Blok 20/", vozila će saobraćati do terminusa "Trg republike". Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 31

Od prvih jutarnjih polazaka do 12 sati linija radi na relaciji: Trg Slavija - Konjarnik. Od 12 do 17 sati linija radi na relaciji: Studentski trg - Trg republike - Makedonska - Dečanska - Trg Nikole Pašića - Bulevar kralja Aleksandra - Beogradska - Trg Slavija i dalje redovnom trasom ka Konjarniku. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 33 i 48

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati linije rade na relaciji: "Trg Slavija /Birčaninova/" - periferni terminusi. Vozila koja posle 9 sati dođu na terminus "Železnička stanica (Pančevački most)" u saobraćaj se uključuju posle 12 sati. Od 12 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Linije 37 i 44

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati i od 15 do 17 sati na delu od Trga republike do Trga Nikole Pašića vozila saobraćaju Makedonskom i Dečanskom ulicom. Od 9 do 15 sati linije rade redovnom trasom do Mostara, a zatim trasom: Savska - Drinska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata - Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji. Od 17 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu. Vozila koja ostanu na delu između Pančevačkog mosta i Trga republike promenu smera vršiće preko Trga republike.

Linija 43

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva - Poenkareova - Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana i dalje redovnom tasom. Od 12 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 52, 53, 56 i 58

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linije rade redovnom trasom do Mostara, a zatim trasom: Savska - Drinska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata - Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji. Od 15 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Linija 60L

Linija neće raditi od prvih jutarnjih polazaka do 15 sati. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 65

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati linija se deli na dva dela i to:

– 65A: na relaciji Zvezdara - Vukov spomenik vozila će se kretati redovnom trasom do Ruzveltove ulice. Vozila vrše promenu smera kretanja ulicama: Ruzveltova - Kraljice Marije - Bulevar kralja Aleksandra - Ruzveltova.

– 65B: na relaciji Novo Bežanijsko groblje - Sava centar vozila će se kretati redovnom trasom do ulice Tošin bunar, zatim trasom: izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Sava centar, gde se okreću ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 12 do 15 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi na relaciji Zvezdara - Novo bežanijsko groblje: redovnom trasom do Ulice Kraljice Marije - Starine Novaka - Beogradska - Trg Slavija - Nemanjina - Kneza Miloša (u smeru ka Zvezdari), odnosno Savska (u smeru ka Bežanijskoj kosi) - Mostarska petlja - Bulevar Arsenija Čarnojevića - isključenje Tošin bunar - Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 67, 68 i 71

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu. Od 9 sati vozila se upućuju u garažu gde čekaju do 15 sati. Od 15 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Linija 70

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi delimično izmenjenom trasom: redovnom trasom od Bežanijske kose do Ulice Tošin bunar - izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića - Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 72

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi na relaciji Aerodrom Nikola Tesla - Blok 20: redovnom trasom do Ulice Tošin bunar - izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića - Bulevar Arsenija Čarnojevića do isključenja kod Sava centra - Vladimira Popovića - terminus "Blok 20". Od 15 sati linija radi u redovnom režimu.

Linija 73

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi na relaciji: Blok 45 (redovnom trasom) - Omladinskih brigada - Bulevar Milutina Milankovića - Tošin bunar - Ivićeva - Vrtlarska - 22. oktobra - Nikolaja Ostrovskog i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 74

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi na redovnoj trasi do Ulice kneza Miloša, zatim se vozila kreću trasom: Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom. Od 9 do 12 sati linija se deli na dva dela i to:

– 74A: na relaciji Bežanijska kosa - Sava centra vozila se kreću redovnom trasom do Studentske, a zatim trasom: Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Sava centra gde se okreću ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

– 74B: na relaciji Mirijevo 3 – Vukov spomenik vozila se kreću redovnom trasom do Ruzveltove ulice gde vrše promenu smera kretanja ulicama: Ruzveltova – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova.

Od 12 do 15 sati linija 74 radi na delimično izmenjenoj trasi: Studentska – Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 75

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati na relaciji Bežanijska kosa – Blok 20 vozila se kreću redovnom trasom do ulice Partizanske avijacije, a zatim trasom: isključenje na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje kod Sava centra – Vladimira Popovića – terminus "Blok 20". Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 76 i 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linije rade na relaciji: Blok 70A (redovnom trasom) – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnim trasama. Od 15 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Linija 77

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati linija se deli na dva dela i to:

– 77A: na relaciji Zvezdara – Cvijićeva vozila se kreću redovnom trasom do Cvićeve ulice gde vrše promenu smera kretanja na sledeći način: Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana – Cvijićeva i dalje redovnom trasom ka Zvezdari.

– 77B: na relaciji Bežanijska kosa (bolnica) – Sava centar vozila se kreću redovnom trasom do ulice Studentske ulice i zatim trasom: Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje kod Sava centra gde vozila menjaju smer kretanja ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 12 do 15 sati na relaciji Zvezdara – Bežanijska kosa (bolnica) vozila se kreću na delimično izmenjenoj trasi: do Starine Novaka redovnom trasom – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina (Savska u smeru ka Bežanijskoj kosi) – (Kneza Miloša u smeru ka Zvezdari) – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje Tošin bunar – Studentska i dalje redovnom trasom.

Od 15 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati vozila se kreću na delimično izmenjenoj trasi: do Nemanjine redovnom trasom – Savski trg – levo u Savsku ulicu – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 79

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 12 sati na relaciji Mirijevo 4 – Cvijićeva vozila će ići redovnom trasom do Cvijićeve ulice gde vrše promenu smera kretanja na sledeći način: Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana – Cvijićeva i dalje redovno ka Mirijevu. Od 12 sati linija radi u redovnom režimu.

Linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova u Ulici Pavla Vujisića u Altini. Od 9 do 15 sati vozila će ići delimično izmenjenim trasama od terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)" Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Otona Župančića, Pariske komune, Tošin bunar, Ivićevom, Ugrinovačkom i dalje redovnim trasama. Od 15 sati do kraja rada linije rade u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova u Ulici Pavla Vujisića u Altini.

Linija 82

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja do terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)". Od 9 do 15 sati vozila će se kretati delimično izmenjenom trasom od terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)": Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Pariske komune i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja do terminusa "Novi Beograd (Paviljoni)".

Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Nemanjina – Savski trg – Savska – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje Tošin bunar – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Nikolaja Ostrovskog i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati na relaciji Nova Galenika – Blok 20 vozila će ići redovnom trasom do Glavne ulice, a zatim trasom: Avijatičarski trg – Nikolaja Ostrovskog – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje Sava centar – Vladimira Popović – terminus "Blok 20". Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati vozila će se kretati na relaciji: Banovo brdo (redovnom trasom) – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja. Od 9 do 15 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Nikolaja Ostrovskog – Avijatičarski trg – Glavna – Trg Branka Radičevića – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom ka Železniku. Od 15 sati do kraja rada linija radi u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja.

Linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića – Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom. Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu.

Od 9 do 15 sati linija se deli na dva dela i to:

– 95A: Borča – Cvijićeva (Borča – Trg republike)

Od 9 do 12 sati vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom tasom.

Od 12 do 15 sati vozila će saobraćati na relaciji Trg republike – Borča. Na Trgu republike vozila vrše promenu smera kretanja oko parka kod Doma Vojske Srbije.

– 95B: Blok 45 – Blok 20

Od 9 do 15 sati vozila će se kretati redovnom trasom do Ulice Jurija Gagarina, zatim Ulicom Vladimira Popovića do terminusa "Blok 20".

Od 15 sati do kraja rada linija 95 radi u redovnom režimu.

Linije 607, 611 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu to jest u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja.

Od 9 do 15 sati vozila će ići delimično izmenjenom trasom:

– u smeru ka Surčinu, Dobanovcima i Ugrinovcima: terminus "Novi Beograd (Paviljoni)" – Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Pariske komune – Tošin bunar – uključenje na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnim trasama;

– u smeru ka terminusu "Novi Beograd /Paviljoni/": Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje u Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Otona Župančića – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – Generala Ždanova.

Od 15 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu to jest u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja.

Linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja. Od 9 do 15 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Otona Župančića – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – Generala Ždanova. Od 15 sati do kraja rada linija radi u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Keju oslobođenja.

Linija 612

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati vozila će se kretati delimično izmenjenom trasom:

– u smeru ka naselju Nova Galenika: Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom;

– u smeru ka terminusu "Novi Beograd /Paviljoni/": Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Otona Župančića – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – Generala Ždanova.

Od 15 sati do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 704, 706 i 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linije rade u redovnom režimu. Od 9 do 15 sati linije rade od terminusa "Kej oslobođenja" do perifernih terminusa. Preko Karamatine ulice je ulaz u terminus dok je izlaz iz terminusa preko Davidovićeve ulice. Od 15 sati do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Minibus linije

Linija A1

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 sati linija radi u redovnom režimu.

Od 9 do 12 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi: od Aerodroma "Nikola Tesla" preko Auto-puta Beograd – Šid do Mostarske petlje, zatim ulicama Savskom, Nemanjinom, Trg Slavija, Bulevarom oslobođenja, Tiršovom i Katićevom do terminusa "Trg Slavija (Birčaninova)".

Od 12 do 15 sati linija radi na delimično izmenjenoj trasi: od Aerodroma "Nikola Tesla" preko Auto-puta Beograd – Šid do Mostarske petlje, zatim Savskom i Nemanjinom ulicom do terminusa "Trg Slavija" u Ulici kralja Milutina.

Od 15 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Noćni saobraćaj 26. i 27. novembra

(subota na nedelju)

Linije noćnog saobraćaja koje idu preko Terazija delimično menjaju trase i sa Trga republike saobraćaju trasom: Makedonska – Dečanska – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina i preko Trga Slavija svojim redovnim trasama u oba smera odnosno linije noćnog saobraćaja koje idu Bulevarom kralja Aleksandra, na delu od Ulice kneza Miloša do Beogradske, delimično menjaju trase i sa Trga republike saobraćaju Makedonskom, Svetogorskom, ulicama Majora Ilića, 27. marta, Beogradskom i dalje svojim redovnim trasama u oba smera.

Ukidaju se stajališta "Terazije" i "Beograđanka".

Vozila će stajati kod Narodne skupštine Republike Srbije – stajalište "Pionirski park" i kod "Londona".

Stajalište "Trg republike" kod "Ineksa" se izmešta u Makedonsku ulicu kod "Dunav osiguranja".

U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza. Može doći do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.

