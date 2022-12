STANARKA UŠLA U KUHINJU, PA OSTALA U ŠOKU: Uznemirujuće iskustvo studentkinja u Beogradu, odmah su se ODSELILE

Foto: Youtube Prinscreen/Never too small

Podstanarima nije strana jedna veoma ružna navika stanodavaca da ulaze i zaviruju u stanove kada podstanari nisu tu, ugrožavajući tako njihovu privatnost, za koju im je, između ostalog dat novac. Takvo neprijatno iskustvo, imale su dve studentkinje u Beogradu, gde je penzioner, koji je bio vlasnik stana dolazio bez najave, a često i krišom, kada one nisu tu.

"U prvoj godini sam živela u stanu na Novom Beogradu u Bloku 21. Vlasnik stana je bio stariji penzioner koji je živeo nedaleko od ovog stana. Dogovor je bio da ja i cimerka dajemo kiriju njemu na ruke do 5. u mesecu. Smatrale smo da to znači da će on tada dolaziti po novac, da ćemo uzeti račune i porazgovarati ukoliko bude nekih problema u stanu", priča studentkinja.

Kaže da je tako bilo samo prvog meseca."Gazda je došao kada smo ga pozvale da mu damo novac za kiriju i uredno nam ostavio račune. Međutim, već od polovine narednog meseca je nastao problem jer smo ja i cimerka par puta primetile da je stanodavac dolazio i ulazio u stan kada mi nismo bile tu", dodaje K.A.

Ona navodi i da je najčešće dolazio da bi proverio kako održavaju stan što im je jednim telefonskim pozivom i naglasio.

"Počelo je da nam smeta što tek tako upada u stan i mi ne znamo ni kada će da dođe. Jednom je došao i ušao u kuhinju. Razgledao je šta ima u frižideru. Nije znao da je cimerka u stanu. Ona je bila u svojoj sobi, kada je izašla i sobe i došla do kuhinje da uzme čašu vode uplašila se kada ga zatekla tamo kako gleda u otvoren frižider. Rekao joj je tada da je hteo samo da proveri kako frižider radi", priseća se studentkinja.

Prema njenim rečima njegovi dolasci su bili sve učestaliji.

"Jednom se desilo da je došao u stan, a nas dve nismo bile tu. On je zaboravio da zaključa. Ja sam došla sa fakulteta i zatekla otključan stan. Uplašila sam se, mislila sam da je neko provalio jer cimerke nije bilo tu. Zvala sam je i rekla je da ona nije dolazila u stan. Pozvala sam njega sva preplašena i on mi mrtav ladan odgovara da je on dolazio i verovatno je zaboravio da zaključa. Nakon ovoga ja i cimerka smo se pokupile i odselile se odatle", zaključila je ona.

