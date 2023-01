POLUPANA STAKLA NA KOLIMA U MIRIJEVU! Meštani pokušavaju da razotkriju MISTERIJU, a neki smatraju da je O OVOME REČ

Ustane ujutro, krenete ka automobilu a on - razlupan! Uništena stakla, izbušene gume...

Ovakvi prizori se poslednjih dana mogu videti u beogradskom naselju Mirijevo. Ne zna se ko su počinioci, šta su motivi, a ni policija nije izdala nikakvo zvanično saopštenje.

Da li je ovaj vandalizam nabijen osvetom u bilo kom smislu ili je po sredi nečiji bahati izliv linih frustracija, pitaju se stanovnici tog dela prestonice, ne skrivajući da strahuju i za svoja vozila. Pominje se čak u komentarima i da su to deca uradila "igrajući" neki izazov sa Tiktoka!

- Možda su i lopovi. Al što bi oni bušili gume i razbijali sva stakla?! Oni to ne rade tako. Nešto je drugo u pitanju. Nisu ovo nimalo prijatne scene. Ako je neko to iz obesti uradio on nije ni razmišljao koliku materijalnu štetu nekome nedužnom pravi. Ne znam šta bih mu uradio da ga vidim na delu. Previše je tenzije, sve je poskupelo, gledamo kako da preživimo i onda neki manijak dođe da ti lupa kola. Ma... - kaže nam jedan od stanovnika Mirijeva.

On dodaje da su u naselju veoma veliki problem parking mesta, da ljudi se čak parkiraju između drvoreda, zauzeli su trotoare, ne može ulica da se pređe od kola na pešakom prelazu...

- Malo je onih koji imaju svoje parking mesto, a za ona slobodna postaje već prava borba. Ko zna, možda su se i ovde sporečkali oko parkinga... Ovde je totalno rasulo i grad bi pod hitno morao da reaguje. Mora da se uključi aktivno Parking servis, komunalci... Ne može da se više prođe trotaorom, a opet mi je jasno da ti ljudi nemaju gde da parkiraju.

Mirijevo odavno nije mesto pokraj Beograda, kaže naš sagovornik.

- Sada je veoma bitan deo grada jer se gradi masovno, a u poslednje dve decenije je toliko naseljeno da dve osnovne škole ne mogu da prime svu decu u školu, jer nemaju dovoljno kapaciteta! Mnogo je mladih parova ovde. Nedavno sam baš u Kuriru čitao da je "Pavle Savić" škola sa najviše učenika u Srbije i da ne znaju kako će da upišu prvake dogodine i gde će da smeste one koji kreću u peti razred, jer ih je za dva ili tri odeljenja više nego osmaka koji sad završavaju.

U jednom od komentara ispod fotografija razlupanih automobila navedeno je da bi mogli počinioci da se lako pronađu jer svuda postoje kamere!

- Sad imaju kamere na sve strane, a uz sudski nalog, dozvolu suda, svako je dužan da da snimak na uvid i pregledanje unazad. To policija odrađuje po prijavi vlasnika. I vrlo brzo se nađu počinioci. Autentičan video snimak je itekako validan na sudu. Setite se prošle godine su palili i uništavali automobile u Borči, Voždovcu i još na nekim mestima...

Pre nekoliko dana smo objavili da je u Mirijevu neko prosuo smeće na beli BMW, koji je bio parkiran u jednom delu naselja.

