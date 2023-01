UGOVOR O IZGRADNJI METROA! Šapić: Ima osnova za nadu da će rokovi biti ispunjeni i da će od 2028. do 2030. zaživeti obe linije

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je izgradnja beogradskog metroa nacionalni projekat koji ne može da bude realizovan bez podrške predsednika države, Vlade, svih ministarstava, kao i samog Grada Beograda.

Kako prenosi Beoinfo, Šapić i ambasador Francuske u Srbiji Pjer Košar prisustvovali su danas u Starom dvoru potpisivanju Ugovora o uslugama operatorske pomoći na projektu "Beogradski metro".

- Danas potpisani ugovor i ono što će se dešavati u narednom periodu daje nam za pravo da konačno imamo nešto opipljivo na temu broj jedan u poslednjih nekoliko decenija u Beogradu. Ova godina biće izuzetno važna jer će već biti vidljiv i depo u Makišu, kao i saobraćajnica koja će početi da se gradi ka Železniku i Belim vodama, a konačno bi trebalo da se definišu dimenzije krtice, jer se pravi namensk - rekao je gradonačenik.

foto: Beo Info

On je naveo da se za sada ne kasni ni u jednom segmentu ovog projekta i da ima osnova za nadu da će rokovi biti ispunjeni, a to je da će od 2028. do 2030. godine zaživeti obe linije metroa i da će on postati kičma javnog prevoza, jer Beograd ne može da izdrži povećanje saobraćaja i broja automobila.

Ambasador Košar izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora o uslugama rane operatorske pomoći na projektu „Beogradski metro”.

- Vidim da ovaj projekat napreduje i da će 2023. godina biti značajna u tom pogledu. Francuska vlada će nastaviti da daje svoju odlučnu podršku ovom i sličnim projektima - istakao je Košar.

Ugovor su potpisali gradski sekretar za javni prevoz Predrag Lukić, v. d. direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski metro i voz” Andreja Mladenović i izvršna direktorka francuske kompanije „RATP Dev” Iba Fares.

Kurir.rs