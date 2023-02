VODOINSTALATER ODRAO BEOGRAĐANKU! Iskoristila jedan od flajera i pozvala majstora pa se gorko POKAJALA!

Devojka iz Beograda našla se na meti vodoinstalatera koji joj je uzeo 13.000 dinara da zameni plovak i zvono na već postojećem vodokotliću. Naime, ona je iskoristila jedan od flajera koje majstori ostavljaju u zgradi i pozvala vodinstalatera "Radovanović". Na flajeru je, takođe, pisalo da je registrovan od APR-a, što joj je davalo sigurnost da nije u pitanju prevarant.

"Kada je došao, pogledao je vodokotlić i rekao da mora sve da menja. Rekao mi je: 'Sve je propalo, moram sve da zamenim. Ventil, zvono, plovak, sve'". U tom trenutku sam se uplašila da imam veći problem u stanu, budući da se ne razumem u instalacije, pitala sam ga koliko će to da košta, on je rekao '12-13.000 dinara'. Misleći da je u pitanju veliki kvar prihvatila sam. On se vratio posle sat vremena, kupio je delove koji su mu trebali.

Nije uzeo čak ni novi vodokotlić. Sve je završio za 10 minuta i naplatio mi 13.000 dinara. Ostavio je samo kutiju od ventila koji je kupio i zamenio. Nije mi dao ni račun za to što je kupio, niti koliko je naplatio svoju uslugu. Znam da bi za popravke preko 5.000 dinara trebalo da izdaju račun. Novac sam dala i brzo je otišao. Posle sam shvatila da me je prevario i uzeo veliki novac za 10 minuta posla, a čak nije kupio ni novi vodokotlić za te pare koje je uzeo" požalila se Beograđanka našoj redakciji.

"Kada smo ga kasnije ponovo zvali, ja i moja porodica, nije se obazirao ni na to da ćemo ga prijaviti inspekciji. Volela bih da se stane majstorima prevarantima na put, koji za minimalne popravke uzimaju veliki novac. Neko za taj novac koji oni uzmu za 10 minuta rade dva, tri cela dana", zaključila je ona.

Vodoinstalater, je kada su ga pozvali novinari da čujemo njegovu stranu priče, bio je neprijatan u razgovoru ii izneo je sledeće:

"Moj broj telefona možete da nađete bilo gde. Sramotno je to što se radi majstorima koji plaćaju porez državi. Cena zamene plovka i zvona zavisi od vodokotlića. Vi me zovete i ne znate koji je vodokotlić u pitanju. Zamena plovka i zvona, ukoliko je običan vodokotlić u pitanju košta od 3.500 do 4.000 dinara, ukoliko je monoblokovni košta od 5.000 do 6.000 dinara", rekao je on nakon čega se ispravio i kazao da je naveo cene za zamenu plovka.

Tokom razgovora je insistirao na tome da ne zna da li je brat izvršio radove u stanu devojke. Takođe je isticao da ne zna ni da li je on obavljao radove. Majstor je takođe rekao da će njegov brat biti u stanju tek sutra da odgovori na pitanja zašto je popravka toliko koštala i da li je izdao račun.

Kurir.rs/Mondo