PENZIONERKA IZ BG ŽRTVA MASNE PREVARE! "Pozvao me je Milan, rekao da radi u OVOJ FIRMI i ima specijalnu ponudu! Posle 2 sata..."

Srpski penzioneri ponovo su na meti uigrane ekipe prevaranata - zovu ih na telefon i nude im vaučere od 100 evra za odmor u banji koji su lažni! Tačnije, predstavljaju se kao da su iz firme "Dormeo" i nude specijalnu ponudu smeštaja od 10 dana s punim pansionom u hotelu „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji za samo 100 evra po osobi! Kada penzioner kupi aranžman za 400 evra za putovanje za celu porodicu, dobija poklon i - uskoro shvata da je prevaren.

Kroz ovo je prošla i beogradska penzionerka M. S. (70), koja za Kurir kaže da je prevarena u četvrtak.

- Negde oko 13 sati mi je zvonio telefon, muškarac se predstavio kao Milan, rekao da radi za „Dormeo“, da ta firma slavi 28 godina rada i da nagrađuju kupce, i da sam ja izvučena. Pitala sam kakva je to nagradna igra kad moram da platim, a on mi je objašnjavao kako je to samo za takse i da je to zapravo superjeftino. Kad mi je rekao da porodično možemo da idemo u banju za 400 evra, bilo mi je sumnjivo jer je to stvarno povoljno, ali on me je ubeđivao da je to stvarno tako. Rekao je da će čak i kombi doći po nas, i da ću dobiti i bademantil i prekrivač, samo da kažem adresu i da ćemo začas sve završiti - priča ona.

Hotel „Merkur“ Ne kupujte te vaučere, sve smo prijavili nadležnima U hotelu „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji kažu za Kurir da su ih prevareni ljudi već zvali i upozoravaju da je i njihovo poslovno ime zloupotrebljeno, da nemaju nikakve specijalne vaučere, te apeluju na penzionere da ne daju novac unapred. - Ljudi nas direktno zovu, pa smo sve to odmah javili pretpostavljenima i nadležnima. U pitanju je prevara, nemamo ugovor s „Dormeom“. Apelujemo na ljude da ne daju novac unapred, da ne nasedaju na ovakve stvari - rekli su iz službe hotela za rezervacije.

Kaže da je s tim mladićem razgovarala i o životnim pojedinostima, pričao joj gde živi, s kim, tako da joj je izgledao iskreno i poverljivo. Dala mu je svoju adresu, a u roku od dva i po sata joj je njegov „kolega“ već zakucao na vrata.

- Došao je stariji čovek, doneo veliki paket. Dala sam mu novac, 400 evra za porodični aranžman, i on mi je pomogao da paket unesem u kuću. Pitala sam da li treba nešto da potpišem, ali on je rekao da nema potrebe i da je sve u paketu. Kada sam otvorila tu kutiju, zatekla sam proizvode koje su spominjali, po kvalitetu ne bih rekla da su baš „Dormeovi“, i kovertu u kojoj su bili vaučeri, bez ugovora. Na njima nije pisalo ni na čije ime glase ni za koliko dana važe, već samo da mogu da ih iskoristim narednih godinu dana. Zvala sam taj hotel i rekli su mi da sam prevarena i da nisam jedina koja ih je zvala - rekla je prevarena penzionerka.

Kompanija „Dormeo“ I mi smo meta zloupotrebe Iz kompanije „Dormeo“ kažu za Kurir da su i oni meta zloupotrebe, da je zbog toga njihov pravni tim hitno reagovao, te da očekuju da će osobe odgovorne za rušenje renomea njihove firme biti sprečene u vršenju krivičnih dela što pre, a njihovi kupci koji su oštećeni ovim prevarama biti zadovoljeni pravdom. - Dobili smo pritužbe zbog navedene prevare, koja zloupotrebljava ime naše kompanije i njene podatke. Našim kupcima i klijentima je savetovano da ovakve slučajeve prijave policiji u što kraćem roku. Sličnih situacija imamo često, baza naših kupaca je velika, pa dotične osobe koje vrše prevare i predstavljaju se kao članovi našeg tima često i nasumice upućuju ljudima sumnjive ponude, a neretko se desi da su ti ljudi naši kupci i klijenti - poručili su iz „Dormea“.

Navodi i da slučaj nije prijavila policiji jer ju je bilo stid što je nasela na prevaru i apeluje na penzionere da paze šta plaćaju i kupuju.

Suzana Trajković