3 BEOGRADSKE OPŠTINE SUTRA BEZ VODE: Ovo je spisak ulica, spremite zalihe

Beogradski vodovod je najavio da će zbog radova, sutra, u petak 3. marta, delovi opština Vračar, Zvezdara i Zemun biti bez vode.

Na Vračaru, od 08.30 do 18.00 bez vode će ostati potrošači u ulici Maksima Gorkog (od Gospodara Vučića do Hadži Melentijeve) i Gospodara Vučića (od Maksima Gorkog do Vojvode Prijezde).

U istom intervalu, bez vode će biti i građani u Južnom bulevaru, od Maksima Gorkog do Vladimira Karića.

Na Zvezdari, u od 08 do 20.00 bez vode će ostati potrošači u Ulici Milošev kladenac, od broja 17 do auto-puta.

U Zemunu, od 08.30 do 18.00, bez vode će ostati potrošači u Šumadijskoj ulici.

Obezbeđena je auto-cisterna sa vodom za piće, a na potrošače je apelovano da pripreme zalihu vode i za osnovne potrebe, preneo je Beoinfo.

(Kurir.rs/Beta)