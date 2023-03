RADOVI U VIŠNJIČKOJ ULICI! Šapić: Zbog opterećenja saobraćajem biće preuređena i proširena od Bogoslovije do Slanačkog puta

Gradonačelnik Beograda Aleskandar Šapić izjavio je danas da će preuređenje saobraćajno vađne Višnjičke ulice u naselju Karaburma, koje je počelo pre nekoliko dana, biti u fazama završeno do kraja ove godine.

Šapić je na gradilištu u toj ulici rekao novinarima da je ona u delu grada koji je "strahovito opterećen saobraćajem" i biće preuređena i proširena od Bogoslovije do Slanačkog puta.

"Daćemo sve od sebe da najveći intenzitet radova bude tokom leta. Do kraja kalendarske ove godine čitava Višnjička ulica do Bogoslovije biće proširena", rekao je Šapić.

Po njegovim rečima, u prvoj fazi rekonstruisaće se deo te ulice od Mirijevskog bulevara do ulice Vojvode Micka Кrstića, u drugoj fazi ;od Vojvode Micka Кrstića do raskrsnice sa ulicom Mije Kovačevića, i u trećoj od Mirijevskog bulevara do raskrsnice sa Slanačkim putem.

Šapić je rekao da će radovi u drugoj fazi biti usklašeni sa radovima Elektromreže Srbije, koja će na tom potezu postaviti nove kablove koji će ići do centra Beograda.

Višnjička ulica koja sada ima dve saobraćajne trake po smeru, posle radova će imati tri trake po smeru ukupne širine 9,5 metara, a predviđena vrednost radova je 220 miliona dinara.

Na pitanje novinara da li rekonstrukcija Višnjičke ulice podrazumeva da se odustalo od izgradnje tramvajske pruge, Šapić je odgovorio da će to biti moguće i posle rekonstrukcije, ali da je pitanje da li će to biti potrebno, jer se tu planira i jedna linija budućeg metroa.

Kurir.rs