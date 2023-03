"UBIĆU TE, TVOJU FAMILIJU ĆU ISKASAPITI, PA ĆU IĆI NA ROBIJU" Sagovornice Kurir TV otkrile stravičnu sudbinu žena u Srbiji (VIDEO)

Od početka godine u Srbiji je ubijeno devet žena. Nasilje nad ženama i femicid u prva dva meseca ove godine porasli su čak 350 odsto u odnosu na isti period 2022. godine, kada su ubijene dve žene.

Poslednji u nizu zločina, koji i dalje potresa javnost, dogodio se nedavno u Pirotu. Naime, pedesetpetogodišnji muškarac je ubio bivšu partnerku hicem iz pištolja, dok je u centru grada kupovala voće.

Ono što dodatno šokira jeste činjenica da je ubica imao zabranu prilaska žrtvi od februara 2022. godine, i da je u maju iste te godine sporazumom sa sudom priznao krivicu, te je bio osuđen na novčanu kaznu od 100.000 dinara.

On se na ovome nije zaustavio pa je opet dobio zabranu prilaska, a februara ove godine je optužen za proganjanje iste žene.

Budak se prvo osvrnula da li je ovaj zločin mogao da bude sprečen nekim izmenama u zakonodavstvu.

- Naše trenutno zakonodavstvo je dobro koncipirano. Imali smo poslednje izmene krivičnog zakonika koje su pričično pooštrile kazne za ovakve vidove delovanja, odnosno zločina. Sada za ekstremne vidove nasilja, odnosno ubistva sa tragovima nasilja imamo propisanu minimalnu kaznu 10 godina, pa do doživotne robije. Naš zakon je na mestu, doduše, problem u je prevenciji koju očigledno nemamo. Društvo sistematski mora da radi na tome - poručila je advokatica.

Potom je Ramandani spomenula šta bi po njoj moglo da smanji svirepu statistiku, odnosno da je ubijeno devet žena od početka godine, a tek je mart mesec.

- Što se tiče zakona, stvarno je savršen. Imam svež primer jedne žene koja nije mogla da nađe rešenje. Ona je deset puta prijavljivala nasilje, a niko to nije čuo. Čak kada sam i ja pozvala Centar za socijalni rad, rekli su mi da ih je ta gospođa pozvala nekoliko puta i da ih je slagala. Pitala sam ih, da li misle da bi neko deset puta tražio pomoć, a da pritom laže. Rekli su mi da žena ima majku, a to je istina, doduše, čak ju je i tamo muž remetio, izvlačio iz kuće i tukao - rekla je Ramandani, pa nastavila:

- Poruke koje je on slao, krajnje su alarmantne, glasile su "ubiću tebe, pa ću ići na robiju", "pobiću celu tvoju familiju, a tebe ću iseckati"... To je toliko u sitne detalje opisao, da je to užasavajuće. Zvala sam Ministarstvo unutrašnjih poslova da reaguju na takve pretnje. Ona je tada bila u bolnici sa detetom. Na kraju je sve to bilo tačno, jer je nedavno bila pucnjava u tom gradu i ispostavilo se da je on pucao, međutim, na sreću nije niko povređen.

Nakon toga, Ramadani je rekla da tako nešto može da se spreči, ali da je zabrana prilaska višak koji bi trebalo da se preskoči u koracima.

- Tako nešto može da se spreči, samo da se nadležne institucije obaveste na vreme. Meni je sudija jednom rekao da će izdati zabranu prilaska, ali da taj papir ne može konkretno da zaštiti ženu. Dakle, bolje je da se odmah žrtva skloni na bezbedno mesto, tako da nasilnik ne može da je pronađe.

