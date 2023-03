ON JE ŽIV I ŠETAĆE SLOBODNO, A ZORAN VIŠE NIKADA NEĆE: Jovanović za Kurir posle puštanja na slobodu OSUĐENOG ZA UBISTVO ĐINĐIĆA

Lider LDP Čedomir Jovanović reagovao je na vest da iz zatvora baš uoči 20. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića izlazi jedan od osuđenih za atentat na njega - Zemunac Dušan Krsmanović koje je odslužio zatvorsku kaznu.

Jovanović je za Kurir poručio da "Srbija sve zna", te da će najbolji odgovor dati 12. marta, na 20. godišnjicu ubistva Đinđića, tradicionalnom "šetnjom za Zorana".

- Da, on je slobodan, odslužio je kaznu, odležao 20 godina, on je živ i sada će šetati na slobodi, a Zorana su ubili i on više nikada neće šetati. Srbija sve zna...Na Zoranovo ubistvo i na agoniju u kojoj zbog toga živimo već 20 godina Srbija će odgovoriti 12. marta tako što će izaći i prošetati za Zorana. To će biti najbolji odgovor - ili će izaći na ulicu ili će ostati kod kuće - rekao je Jovanović za Kurir.

Podsetimo, Dušan Krsmanović, pripadnik Zemunskog klana, prema odluci Apelacionog suda, na slobodu je izašao posle dve trećine izdržane zatvorske kazne. Bio je osuđen na 30 godina. Pokajao se i u toku izdržavanja kazne tražio je da se ona ublaži i da mu se pruži šansa. Prethodno je u poslatom pismenu Vrhovnom sudu potvrdio da je učestvovao u atentatu na tadašnjeg predsednika vlade Đinđića. Iako je i pre izdržanih dve trećine robije tražio puštanje na slobodu, taj mu zahtev nije bio uvažen.

