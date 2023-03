OVO JE VUK KOJI JE PLAŠIO LJUDE PO ZGRADAMA BEOGRADA! Has je istreniran, ali mnogo je važnije KO JE VLASNIK PREDATORA! ŠOK!

Krajem prošle nedelje Redakciji Kurira su se javili zabrinuti stanari Poenkareve ulice sa tvrdnjom za koju su nam poslali dokaze, a to je, da po krovu njihove zgrade seta ni manje ni više nego vuk.

00:31 Vuk šeta po krovu Poenkareove ulice

Novinar Predrag Žambok pošao je tragom ove priče i našao vuka Hasa i njegovog vlasnika Dragan Vasiljković, poznatijeg kao Kapetan Dragan i nekadašnji vođa paravojne jedinice "Knindže", koji je potom otkrio otkud vuk na ulicama Beograda.

- Vuk je deo moje porodice. Gde god ja idem, ide i on. On je taj krvoločni vuk koji ujutru pojede Crvenkapu, a uveče Baku. Preko dana se eto igra sa mačkom. Inače, on je odgajio jedan već čopor mačića - rekao je Vasiljević, pa nastavio:

03:04 OVO JE VUK KOJI JE PLAŠIO LJUDE I ŠETAO PO ZGRADAMA BEOGRADA! Zove se Has, istreniran je, ima porodicu i ODGOJIO JE ČOPOR MAČAKA

- Ja sam čitavog života bio vezan za divlje životinje. Pokrenuo sam jednu akciju u Tanzaniji da se zabrani lov i danas u Tanzaniji više ne može da se lovi. Siguran sam da se većina građana Srbije sećaju Medveda Knindže koji je isto kao vuk išao sa nama i bio pripadnik naše jedinice. Imali smo i Puma Peru, Lavicu Vesnu i Geparda Tigra.

- Ja sam čitavog života fokusiran na divlje životinje jer o njima niko ne vodi računa, osim lovaca. Želim da razbijem tu famu da su divlje zveri opasne. Has je ljubitelj bilo koga ko mu je prišao ili ga pomazio. On je disciplinovan i sluša, imamo i puno prijatelja koji ga izvode. Toliko je veliki da nema potrebu da se dokazuje - istakao je.

Kurir.rs