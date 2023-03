Opština Stari grad nastavlja sa besplatnim programima za decu

Foto: GO Stari grad

Opština Stari grad organizuje još jedan ciklus besplatnih aktivnosti za mališane sa prebivalištem na teritoriji ove opštine.

Predškolci će biti u prilici da pohađaju školu plivanja, kreativne igre, radionice pevanja, crtanja i fotografije. Za osnovce pripremljena je škola plivanja, boksa, kajaka, šaha, tenisa, slikanja, glume i kursevi stranih jezika. Aktivnosti za najmlađe Starograđane do sada je pohađalo više od 900 mališana.

foto: GO Stari grad

Roditelji decu mogu prijaviti do 17. marta u prostorijama opštine Stari grad, u Uslužnom centru. Tom prilikom, potrebno je da na uvid donesu karticu “Stari grad misli na tebe”, a, ukoliko karticu ne poseduju, mogu je izvaditi u Uslužnom centru. Za decu koja nemaju prebivalište na opštini Stari grad neophodno je dostaviti na uvid đačku knjižicu ili potvrdu da pohađaju predškolsku ustanovu u Starom gradu. Šalter u Uslužnom centru radnim danima je otvoren od 8 do 20 sati, a vikendom od 10 do 14 časova dok traje prijava.

Za više informacija o besplatnim programima i aktivnostima koje sprovodi opština Stari grad zapratite instagram i facebook profil opštine.

GO Stari grad