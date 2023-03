MRNJAU FEST ZA VIKEND U BEOGRADU: Više od 100 rasnih mačaka takmiči se za titulu najlepše! A potom sledi i udomljavanje

BEOGRAD - Festival mačaka Mrnjau fest biće održan 18. i 19. marta u beogradskom hotelu Jugoslavija, a ljubitelji mačaka imaće priliku da uživaju u izložbi rasnih mačaka, kao i da udome ljubimca, saopštili su organizatori festivala.

Glavni program 9. Mrnjau festa je zvanično takmičenje mačaka po pravilima World Cat Federation. U nadmetanju za titule najlepših očekuje se prisustvo preko 100 rasnih mačaka iz Srbije i mnogihevropskih zemalja.

foto: Kurir/I.R.

Najlepše mačke u svim kategorijama odabraće tim međunarodnih sudija, navodi se u saopštenju organizatora.

Jedan od programa ovog festivala biće i udomljavanje domaćih mačaka, a posetioci će imati priliku da uz stručne savete odaberu svog kućnog ljubimca, dodaju organizatori.

Festival će biti otvoren od 11 do 18 časova u holu hotela Jugoslavija. Takmičarski deo je od 10 do 17 časova, a udomljavanje domaćih mačaka je u periodu od 11 do 17.

Cena ulaznice za festival je 400 dinara za ceo dan.

