ZEČEVIĆI TVRDE DA NEMAJU NELEGALNI DOM ZA STARE, A ZA DVE GODINE ZARADILI 16 MILIONA! Dobru zaradu imali i tokom 2020. godine!

Privredno društvo "SDSV Stefan" d. o. o. Aranđelovac, koje su braća Ognjen i Nemanja Zečević, sinovi dr Zorana Zečevića, poslanika i visokog funkcionera Zavetnika, osnovali 20. aprila 2017, prvobitno na adresi Knjaza Miloša 30 u Aranđelovcu, na kojoj se nalazi i Poliklinika "Sveti Stefan", u kojoj se, prema saznanjima nadležnih, nalazi ilegalni dom za stare, tokom 2021. ostvarilo je poslovni prihod od 8.555.000 dinara!

Ovo su podaci finansijskog izveštaja APR, a pomenuta Zečevićeva firma je 2020. ostvarila prihod od 7.901.000 dinara. U APR je kao pretežna delatnost naveden "ostali smeštaj". Treba istaći i da je ova firma 4. novembra 2022. promenila adresu u APR u Pupinova 16, i to nakon što su 8. avgusta inspektori socijalne zaštite pokušali da obave nadzor u objektu firme "SDSV Stefan" u Knjaza Miloša 30 zbog saznanja da se tu ilegalno pružaju usluge domskog smeštaja i socijalne zaštite starim licima, ali bezuspešno.

Iako su nam iz poliklinike, pa i sam dr Zoran Zečević tvrdili u više navrata da se porodična firma bavi isključivo smeštajem za stara lica, ali ne i socijalnom zaštitom, inspektori Ministarstva omladine i turizma su 28. februara utvrdili da se "objekat s navedenim imenom i adresom ne nalazi u evidenciji ugostiteljskih objekata za smeštaj".

- Na toj adresi nalazi se poliklinika, a drugi deo objekta je smeštaj za stara lica. Inspektori su se na licu mesta uverili da se tu obavlja usluga smeštaja starih lica. Ministarstvo turizma nema osnov da postupi jer oni nisu hotel i ne pružaju usluge smeštaja turista. To nije turistički objekat, po Zakonu o turizmu, niti je kategorisan, niti registrovan za turističku delatnost - naveli su tada iz Ministarstva turizma.

Uzimajući u obzir izveštaj turističke inspekcije i finansijski izveštaj o prihodima, dolazimo do zaključka da su Zečevići u ilegalnom smeštaju ostvarili ukupan prihod za dve godine u iznosu od 16,451 miliona dinara. Toliko je firma prijavila državi.

Ista firma Zečevića je, prema izveštaju NBS, 11. 12. 2020. otvorila račun u Upravi za trezor Ministarstva finansija, a kao delatnost su naveli "ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem", za šta nemaju licencu nadležnih, a i Zečevići sami tvrde da se ne bave socijalnom zaštitom.

Podsetimo, dr Zečević sa svojim sinovima uspeva da deceniju i po zarađuje od ilegalnog doma za stare u Aranđelovcu zahvaljujući marifetlucima kojima onemogućava rad nadležnih inspekcija. Inspekcije socijalne zaštite su čak tri puta donosile rešenje o zabrani rada, a zanimljivo je da su registrovali čak tri firme za različite delatnosti (zdravstvene usluge, usluge ostalog smeštaja i hotelski smeštaj) na istoj adresi, u objektu koji je u katastru zaveden kao porodična stambena zgrada.

Radoslav Milovanović

Ko zna koliko su poreza utajili!

Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih domova, kaže za Kurir da ovde ima posla i za finansijsku inspekciju.

foto: Kurir Televizija

- Verujem da su prihodi bili i mnogo veći, ali da sve to nije prijavljeno. Ko zna koliko su poreza utajili, to je čist kriminal! Računica je prosta, ako je prosečna cena smeštaja 50.000 dinara i ako ima 50 mesta, treba kasirati 600 smeštaja godišnje po 50.000, to je 30 miliona dinara.

Pa i da nije imao 100 odsto popunjenosti, to je opet znatno više od ovog prihoda. Tako rade nelegalni domovi. Takođe, ovaj ima prijavljeno osmoro zaposlenih, što je minimalno, ali ima slučajeva koji prijavljuju jednog-dva radnika, pa je pitanje što nisu uplaćivani doprinosi.