LJUDI OTVORILI DUŠU: Ovo su najgora, najčudnija i najsmešnija iskustva ljudi sa srpskim TAKSISTIMA

Pojavio se na Reditu zanimljiv post korisnika pod pesudonimom @Egzarhkoji je tražio od ljudi da napišu savoja najzanimljivija, najgora ili najčudnija isustva koja su imali vozeći se taksijem.

„Bilo da je preterano luckasti vozač, automobil u kvaru, ili nešto treće… Lično sam svedočio nekoliko neobičnih epizoda, ali zanima me kakva su vaša iskustva“, zapitao se on.

Odmah su korisnici opisali svoja nakomičnija, najneprijatnija i najopasnija iskustva iz taksi vozila.

Najviše lajkova je pokupio odgovor koji je pojedinima bio sladak a neke je rastužio: „Niš – žena vozi, ima Google maps na grčkom jeziku. Pitam je zašto joj mape na stranom jeziku. ‘Ja sam profesorka helenistike’.“

Slično iskustvo imao je još jedan građanin:

"Lik u cargo-u mape na italijanskom. Kaže manje su napadne od engleskog i srpskog, kao da ti neko peva gde da ideš. Pitali ga je l priča italijanski, kaže ne, naučio sam samo levo i desno zbog ovih mapa".

Bilo je onih koji su imali prijatno iskustvo da im taksisti nisu naplatili vožnju:

"Najčudnije da me taksista vozio za džabe. Došo ja u Bg na neki ispit iz Valjeva, i na autobuskoj pitam taksiste za vožnju, kažem Voždovac, ono za neko čudo niko nije hteo da vozi, da li je neki praznik bio prazan grad skroz, i taj lik prilazi kao ajde idem ja ionako do Vozdovca ne mora ništa".

"I meni se ovo dogodilo, 2016. išao na teoretski ispit za vozačku, imao samo 1000 din, ništa sitno, kroz priču kažem taksisti da danas polažem jer jelte, vozi me čovek do autoškole, trebalo mu je oko 250-300 din za vožnju, ja mu dajem 1000, kaže nemam kusur, nema problema, srećno na ispitu. Položio sam iz prve. Živ bio taksisto, nadam se da si dobro", napisao je ovaj korisnik Redita.

Međutim bilo je i onih koji baš i nisu tako dobro prošli i imali više nego neprijatna iskustva od vađenja noževa do pretnji pištoljem.

„Odavde znam priče da je za Novu godinu nekim momcima iz Zagreba uzeo taksista 8000 od Slavije do Vuka, uz priču da se to naplaćuje posebno zbog pesme da je to kao neka tura itd.“

"Taksista je izvadio svoj nož da mi pokaže da se pohvali kako on to uvek ima u vratima, jer nikad ne znaš sa migrantima šta će da bude i kakvi su. Naravno, u potpunosti odgovara tipu taksiste, star razvaljen i prljav auto, 47 ikona svuda raspoređenih, ogromna krstača oko retrovizora, majica bez rukava, peškir oko vrata i crne brze naočare za sunce na glavi.“

„Vozio se kući sa posla, dok nas je taksista vozio neki pijani tipovi su mahali taksisti da stane. Kako je očigledno vozio nas on iskulira i prodje pored njih, oni na to mu je*u mater. On čuje, zaustavi taksi, izađe i počne da viče ‘Hoćete sad sve da vas izbodem tu pi*ke, takve poput vas sam u zatvoru redovno je*ao’. Ovi se naravno poklope i povuku a taksista nazad u auto i odveze me kući.“

„Kad sam ušao u taksi, gde je taksista lud totalno (ima oko 45 god), vadi hrpu kazni, kaže platiću im ku**c, priča mi kako se pokačio sa drugim vozačem, vadi mačetu bukvalno od pola metra koju drži pored ručne i priča kako ima pojačanje u gepeku u slučaju da mu sablja ne pomogne… I naravno u toku vožnje psuje sve ostale vozače (to se podrazumeva).“

Bilo je i dramatičnih situacija koju jemopisao jedan korisnik Redita: „Taksista dobio astmatični napad tokom vožnje i tražio pumpicu pri čemu umalo nije izleteo sa puta dok je pijana drugarica na prednjem sedištu psovala sve živo nesvesna situacije u kojoj se nalazi.“

