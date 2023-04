BEZ VODE SUTRA DELOVI 2 BEOGRADSKE OPŠTINE! Ovo je spisak ulica: Spremite zalihe

Beogradski vodovod je najavio da će sutra, u četvrtak, 6. aprila, zbog radova bez vode biti delovi Čukarice i Novog Beograda.

U opštini Čukarica od 8.00 do 24.00 bez vode će ostati ulice Blagoja Parovića od Žarkovačke do Beogradskog bataljona, i Žarkovačkoj od Kraljice Katarine do Blagoja Parovića.

Vode neće biti ni u ulici Beogradskog bataljona od Žarkovačke do Blagoja Parovića.

U opštini Novi Beograd, od 09 do 22.00, bez vode će biti ulice Pariske komune od broja 35 do broja 63 i Tošin bunar od broja 150 do broja 174a.

Vodu neće imati ni stanovnici Bulevara Zorana Đinđića od broja 152 do broja 166, i Studentske ulice od broja 2 do broja 14.

Biće postavljeni kamioni-cisterne s vodom za piće, a gradjani treba da pripreme zalihe vode, preneo je Beoinfo.

(Kurir.rs/Beta)