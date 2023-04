JUČERAŠNJI SNEG OSTAVIO KATASTROFU U SRBIJI! Načelnik sektora za vanredne situacije: Svi smo na terenu, saniramo ŠTA SE SVE MOŽE

Sneg u aprilu je deci izazvao radost, ali odraslima kolaps. Sve komunalne službe u Srbiji rade punom parom.

Zavejani su pojedini delovi Srbije, neki od puteva su neprohodni, a saobraćaj otežan. Drveće koje je palo na ulicama Beograda, moralo je da se iseče kako bi se oslobodile ulice.

Sneg koji je počeo da pada tokom pretprošle noći zavejao je Srbiju i napravio probleme vozačima u saobraćaju. Na Čestobrodici su zastoji, kamioni su juče bili zaglavljeni između Takova i Ljiga, a saobraćaj je otežan i na planini Jelici.

U Kragujevcu se prevrnuo autobus, a sneg je juče prouzrokovao i lančani sudar u Zemunu. Ovo su samo neke od saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile proteklog dana.

Veoma jaka i obilna kiša padala je u Timočkoj i Negotinskoj Krajini Zbog snežnih padavina koje su zahvatile veći deo Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je sve građane na pojačanu opreznost na zavejanim putnim i drugim pravcima i da prate obaveštenja nadležnih organa.

U Beogradu je nekolika drveća oboreno, a sve službe komunalnog su na terenu kako bi sanirali problem i napravili prohodne puteve.

Zbog detaljnijeg obaveštenja građana o stanjima na putevima, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je Milorad Spasojević, načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno spasilačke jedinice Sektora za Vanredne Situacije.

Prvo je otkrio kakvo je stanje na terenu, ali koliko je i ekipu spasilačke jedinice iznenadio sneg i nedaće koje je doneo u aprilu:

- Situacije je bila znana zbog najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji je uputio upozorenje svim lokalnim samoupravama. U skladu sa tim, preuzete su sve preventivne mere koje će omogućiti da dođe ili do sprečavanja ili do ublažavanja posledica. Sve ovo vreme smo na terenu, odnosno intervenišemo po prijavi građana. To je, pre svega, uklanjanje stabala koje su se od težine snega prelomile. Takođe, intervencije su bile zbog podizanja vodostaja usled otopljavanja snega.

Potom je preporučio kako bi građani trebalo da se ponašaju usred naglih promena vremena:

- Brzinu vožnje prilagodite uslovima na saobraćaju. Malo nas je ovaj sneg zatekao, pogotovo one koji su promenili pneumatike, ali samo vozite opreznije. Bitno je da se upozore građani da budu, ipak, malo više informisani. Često se dešava da ljudi krenu da duža putovanja, a ne provere vremensku prognozu.

