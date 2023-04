DANAS HLADNO VREME SA SNEGOM! RHMZ NAJAVIO MRAZ: U ovim delovima Srbije jutro osvanulo U MINUSU! Evo kada se očekuje toplije vreme

U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i hladno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, osim na severozapadu Vojvodine gde će biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Timočkoj Krajini će padati kiša koja se sredinom dana očekuje ponegde i u ostalim nižim predelima Srbije.

Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina u svim predelima. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, na istoku krtakotrajno i sa olujnim udarima, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do tri, a najviša dnevna od dva do pet stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti oblačno i hladno sa slabim snegom, sredinom dana i slabom kišom. Duvaće umeren, povremeno i jak severni i severozapadni vetar. Uveče prestanak padavina, a vetar će biti u slabljenju. Jutarnja temperatura biće oko nule, a najviša dnevna oko dva stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Ovoga jutra temperatura je bila u minusu na Kopaoniku (-9), Crnom Vrhu (-6), Zlatiboru (-5), Sjenici (-4).

RHMZ najavio mraz i poledicu

foto: Printscreen/RHMZ

"Ujutro oblačno, mestimično sa snegom. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, u brdsko-planinskim predelima uz stvaranje snežnih nanosa. U Beogradu oblačno sa slabim snegom. Do kraja sedmice se u jutarnjim satima očekuje lokalna pojava mrazeva: na 2 m do -2 °C, pri tlu do -5 °C i pojava poledice. Dnevna temperatura u drugoj polovini sedmice biće u postepenom porastu ali i dalјe ispod proseka za za prvu polovinu aprila", najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak malo veća temperatura, ali i dalje znatno hladnije od proseka. U toku dana pretežno oblačno sa malo kiše i susnežice u centralnim i južnim krajevima, a na severu Srbije suvo sa kratkotrajnim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 5°C na jugu Srbije do 9°C na severu Vojvodine i u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

U petak i za vikend oblačno sa povremenom kišom uz malo veću temperaturu, ali i dalje hladnije od proseka za početak aprila. Na planinama će padati sneg povremeno, a u nižim predelima ponegde može biti susnežice.

(Kurir.rs)