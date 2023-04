EVO ŠTA MOŽE DA SE DESI ORGANIZMU KOD OVAKVIH PROMENA VREMENA! Biometeorološkinja otkriva koji su najveći RIZICI PO ZDRAVLJE

Kako novonastala vremenska prilika, ili neprilika, utiče na sve meteoropate i da li ćemo se i u narednim danima žaliti da nas boli glava, da smo pospani, ili još umorniji, danas su govorili biometeorolog Jasminka Smailagić i meteorolog Slobodan Sovilj.

Hidrometeorološki zavod je već upozoravao na snežne padavine - uvodi u temu Sovilj - i u nastavku, ipak, kaže da smo ovim danom oborili sve rekorde.

- Ovo je maksimalna visina snega u aprilskom periodu u odnosu na protekle godine. Na snazi je zbog snežnih padavina crveni meteoalarm, koji podrazumeva sneg do 15 centimetara, dok je u Vojvodini, gde su manje padavine, nivo upozorenja znatno blaži - rekao je Sovilj.

foto: Kurir tv

Smailagić je predočila da su u problemu sve meteoropate i kaže da stručnjaci analiziraju ova dešavanja.

- Do kraja aprila je moguće oformljenje snežnog pokrivača. Svi oni koji imaju probleme sa krvnim sudovima, njih bih podvukla pod broj jedan, kod njih je jako otežano stanje. Temperaturna promena utiče, ne samo na hronične bolesnike nego i na one koji pate od varirajućeg krvnog pritiska - upozorava Smailagić, koja je naglasila da su i zdrave osobe meteoropate.

- Ne morate ni od čega da bolujete da biste osetili ove promene. Naš oraginzam prima elektromagnetne talase pre nego što se promena desi. Dakle, to su nervoza, bezvoljnost i umor kao neki prvobitni pokazatelji. Danas i nije taj najgori dan, ali je potrebno 2-4 dana, da se naš organizam prilagodi toj situaciji i neće osećati tegobe. Pošto je ovo jako promenljivo prolećno vreme i skače čak i na 25-27 stepeni, mi opet odlazimo u zimske kapute - dodala je.

foto: Kurir tv

Sovilj ističe da se u apilu jednom u deset godina beleži snežni prekrivač.

- Ovo su velike količine snega posebno u centralnoj Srbiji. Dobra vest je da će padavine slabiti, sneg očekujemo i sutra tako da će doći do manje padavina. Neće naglo otopliti- to sigurno, jutra će ostati hladna sa mrazevima, a već od petka će postepeno da rastu temperature - do vikenda kada će biti do 10 stepeni, a temperature veće od 16 stepeni možemo očekivati u drugoj polovini meseca - otkrio je Sovilj.

Prema rečima Smailagićeve, sve analize pokazuju da ljudi mnogo lakše podnose da sa toplog idu u hladno, nego obrnuto.

- Naglasila bih, za ponašanje u saobraćaju, povećana su pozitivna zračenja jona u atmosferi i u tim situacijama je izuzetno da, kada dođe do otopljenja, ljudi mnogo više pažnje obraćaju u saobraćaju. Dekoncentracija je za sve jednaka u ovim uslovima. Možemo da prenebregnemo negativne posledice na taj način što će ishrana biti pravilna, da se piju što veće količine vode, da se izlazi u kratke šetnje, da to ne budu intenzivne šetnje - rekla je Smailagić.

Nakon ovog hladnog talasa, Sovilj kaže da nas očekuje topliji talas od maja, što se ne odnosi i na planine.

- Sneg na planinama se neće brzo otopiti, dok će na nižim predelima da se topi. Nemamo neku stabilizaciju na vidiku, ostaće promenljivo, ali u svakom slučaju, uz više temperature. Košutnjak je jutros merio 15 centimetara snega, a snežni pokrivač je malo viši na području Kosmaja i Avale - ispričao je Sovilj-

Kurir.rs

