SKIDAJU SE VALIDATORI, UKIDAJU KONTROLORI ALI ŠVERCA U GSP NEĆE BITI: To je rešeno ovako! Evo šta i kako s onima koji nemaju kartu

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas je izneo niz novina koje će uskoro biti uvedene u beogradski javni prevoz, a najznačajnije jesu da se ukidaju kontrolori, skidaju validatori i da će celodnevna karta za korišćenje GSP-a iznositi 200 dinara.

Šapić je naglasio da se novim sistemom ukidaju validatori, te da putnici neće više biti u obavezi da se validiraju.

- Najveći problem 2012. su bile gužve zbog validiranja, pa je vremenom validator postao efikasniji, toga više nema. Skidamo validatore. Nema zaustavljanja, nema gužve kod ulaza, omogućava se ulaz na sva vrata“, rekao je Šapić.

Međutim, ukidanje kontrolora i validatora ne znači da će biti i šverca. I za to je napravljen plan jer karta mora da se plaća.

Vožnja džabe za sve đake do 19 godina i sve starije od 65 godina

Svi učenici starosti do 19 godina dobijaju besplatan prevoz. To važi i za starije osobe od 65 godina, ali oni neće morati da imaju kartu i godišnju dopunu kao do sada. Oni će se prijavljivati preko aplikacije ili će dobiti doživotnu u besplatnu kartu.