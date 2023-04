NAJAVLJENO UVOĐENJE PAPIRNIH KARATA NA KIOSCIMA ZA GSP! Šapić: "Raskid ugovora s Kentkartom isterati do kraja"

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić istakao je da slučaj raskida ugovora sa kompanijom Kentkart mora da bude „isteran” do kraja, kako bi se utvrdila odgovornost svih potpisnika, kako sa strane Grada tako i privatne kompanije, koja je vršila naplatu karata u javnom prevozu. Šapić je naglasio da je ugovor po Grad apsolutno bio štetan, ali i da će biti provereno da li je i takav ugovor poštovan od strane Kentkarta.

On je rekao da je po dosadašnjim uslovima čitav sistem naplate karata u javnom prevozu išao kroz „prizmu” kompanije Kentkart.

foto: Grad Beograd

– Tako je bilo po ugovoru potpisanom 2011. godine i produženom 2021. godine. Upravo to je jedan od glavnih razloga zbog kojih raskidamo ugovor. Čak sam i ja nekoliko meseci bio u zabludi, neverujući da je uspostavljen ovako loš sistem. Sistem naplate u kojem sav novac prvo ide na račun privatne kompanije, a potom dolazi na račun Grada, od koje je osam odsto po ugovoru pripadalo Kentkartu. Pokušavali smo da se dogovorimo, a na prošloj sednici Skupštine grada dali saglasnost da se potpiše sporazumni raskid ugovora, do čega nikada nije ni došlo. U međuvremenu smo utvrdili da je čitav sistem postavljen na lažnim osnovama, da nemamo nijednu garanciju ni za jednu stvar, kao i da sve informacije „idu kroz njih”. Opremu koju smo platili, ne možemo da koristimo jer su šifre i kodovi u njihovom vlasništvu. Očekujemo i od nadležnih organa da ispitaju čitav sistem kada budemo podneli krivičnu prijavu. Želimo da utvrdimo zašto i kako je potpisan ugovor na štetu Grada. Što više ulazimo u ovu temu, otkrivamo sve više nelogičnosti – rekao je Šapić.

foto: Grad Beograd

Prema njegovim rečima, Grad ne može da koristi brojače putnika i GPS sistem iako su u vlasništvu Grada, jer su šifre u vlasništvu Kentkarta.

– Shvatili smo u prethodnim mesecima da je ovo sve jedna velika „magla” i ako bismo se išta sa njima dogovorili, bili bismo saučesnici u jednom naopakom sistemu, koji je učinio gradski prevoz ovakvim kakav jeste. Imamo i egzaktne podatke o tome koliko je smanjena naplata karata – pad naplate sa devet milijardi dinara 2011. godine do šest milijardi 2022. godine. Dakle, imamo štetan ugovor koji je neko potpisao iz nama nepoznatog razloga, a postavlja se i pitanje da li je i ovakav štetan ugovor u potpunosti ispoštovan od strane prvo Bus plusa, a posle i Kentkarta. Insistiram na raskidu ugovora po cenu sudskog spora kojim Kentkart preti već neko vreme. Kompanija Kenkart prijavljuje godišnji profit od 100.000 evra od ukupno četiri do četiri i po miliona evra godišnje, koliko im Grad uplaćuje po ugovoru, odnosno osam odsto vrednosti prodatih karata. Građani su nezadovoljni, sistem nije dobar, a ispada da Kentkart gotovo da ima veće troškove nego profit. Ako je profit 100.000 evra, kako privatna kompanija može da traži milionsku odštetu. Sada ta kompanija navodi da će da tuži Grad zbog narušavanja ugleda umesto da oni budu tužena strana za uništavanje javnog prevoza i ugleda Grada. To je glavni razlog zbog kojeg tražimo jednostrani raskid ugovora. Borićemo se na sudu, podnećemo prijave protiv odgovornih u Gradu koji su potpisali ugovor, ali i protiv kompanije Kentkart. Tada ćemo da vidimo ko je i koliko bio oštećen. Sudeći po njihovom profitu, u najgorem slučaju za 10 godina mogu da dobiju milion evra ukupne odštete. S druge strane, Grad trpi između 25 i 30 miliona evra štete na godišnjem nivou, a da ne govorim o šteti koja je napravljena kada je reč o kvalitetu prevoza – rekao je Šapić.

foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je rekao da insistira na tome da Grad dobije integralne snimke sa sastanka, a ne samo delove koje je Kentkart pustio u javnost.

– Želimo da znamo šta se sve tačno dešavalo na tim sastancima upravo iz razloga što se time manipuliše u javnosti i što se od strane pojedinih medija za korupciju optužuje čitava Gradska uprava, pa i ja sam. Zahtevaćemo od Tužilaštva da ispita sve detalje u vezi sa ovim ugovorom od 2011. godine. Uprkos jučerašnjim informacijama iz medija da je Tužilaštvo tražilo od Grada svu dokumentaciju, mogu da kažem da taj još nije stigao u Gradsku upravu. Još uvek popunjavamo dokumentaciju i to je razlog zbog kojeg krivična prijava još uvek nije podneta sa naše strane, a biće ubrzo. Lično ću takođe podneti krivičnu prijavu protiv šefa mog kabineta, kako sve ne bi ostalo na medijskoj zloupotrebi, već da vidimo da li je neko činio bilo koju vrstu krivičnog dela i koju i da li je neko nekoga lažno optužio, želim da se na kraju čitav slučaj do kraja rasvetli i da onda saznamo da li je bilo krivičnog dela ili nije. Želim do kraja da „raščistim“ ovaj slučaj pa da vidimo ko je zaista činio krivična dela a ko, po ko zna koji put obmanjivao javnost i to zloupotrebljavao političke svrhe– poručio je Šapić.

foto: Grad Beograd

On se osvrnuo na ovlašćenje koje je dobilo JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“ sa ciljem promene cene usluga u javnom prevozu.

– Kada cene budu zvanično promenjene ući ćemo u kampanju kako bismo sugrađanima dodatno približili nove cene i sva pojeftinjenja, kao i načine plaćanja i kupovine karata. Imaćemo i devet poslovnica za prodaju karata na teritoriji Grada, biće tu i aplikacija, kao i prodaja papirnih karata na kioscima. Do sada Beograđani nisu mogli da kupe kartu na kiosku, već su dopunjavali lične dopune, a potom u vozilu odlučivali koju će kartu da kupe – rekao je gradonačelnik.

Šapić je takođe istakao svoju spremnost da odgovara ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog krivičnog dela.

– I pored svega, mislim da je šteta koja je napravljena u kvalitetu gradskog prevoza mnogo veća od finansijske. Sada je na nama da povratimo kvalitet i poverenje građana, a novi cenovnik je prvi korak u vraćanju poverenja sugrađana. Sistem mora da bude jednostavan i efikasan – rekao je Šapić.

