GRADSKI SEKRETAR ZA INVESTICIJE NAJAVIO: Luka Petrović: Počinje rekonstrukcija Glavne ulice u Zemunu

Rekonstrukcija Glavne ulice u Zemunu počinje danas. Ugovorena cena radova iznosi oko 540 miliona dinara bez PDV-a, a rok za završetak radova je 300 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, izjavio je za Beoinfo gradski sekretar za investicije Luka Petrović.

On je precizirao da je Grad Beograd, Sekretarijat za investicije, investitor radova na rekonstrukciji Ulice avijatičarski trg i Glavne u Zemunu, odnosno saobraćajnog poteza od Karađorđeve ulice do Trga Branka Radičevića.

foto: Grad Beograd

– Ove saobraćajnice nalaze se u okviru prostorno-kulturno istorijske celine „Staro gradsko jezgro Zemuna” i oivičene su sa obe strane objektima koje čine stambene i komercijalne zgrade, kao i zgrade od velikog kulturnog i istorijskog značaja. Dužina celog poteza je 799,27 metara, a predviđena rekonstrukcija u punoj širini postojeće regulacije je od 22 do 28 metara. Na ukrštanju Glavne sa Gospodskom ulicom predviđena je izgradnja izdignute pešačke platforme kako bi se u ovoj zoni omogućilo komfornije povezivanje pešačkog saobraćaja Glavne ulice sa Gospodskom, koja je pešačka zona – rekao je Petrović.

Sekretar za investicije je naglasio da rekonstrukcija Glavne ulice u Zemunu obuhvataju obnovu saobraćajnice koja podrazumeva korekciju broja saobraćajnih traka.

– Ukida se treća traka od Preradovićeve do Zmaj Jovine i na tom potezu se šire trotoari. Biće izvršena i korekcija širine saobraćajnih traka, tako da će glavna traka biti širine 3,5 metara, a trake za skretanje levo tri metra. Biće rekonstruisane kompletne vodovodne instalacije u skladu sa potrebama JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Planirana je i obnova javne rasvete tako da se zadrži rešenje sa osvetljenjem svetiljkama postavljenim na zatege, ali se vrši zamena svih svetiljki onim sa LED izvorima. Izmešta se i zaštita postojećih elektroenergetskih objekata – naveo je Petrović.

Kako je rekao, prema postojećem stanju, semaforizovane su ukupno četiri raskrsnice i to ukrštaji Glavne ulice sa ulicama Avijatičarski trg i Stevana Markovića, Preradovićevom, Zmaj Jovinom, Karamatinom.

foto: Grad Beograd

– Nakon rekonstrukcije Glavne ulice, osim ove četiri, semaforizovane će biti još četiri raskrsnice, i to ukrštanja Glavne ulice sa Avijatičarskim trgom, Davidovićevom, Gospodskom i Dositejevom. Radovi su podeljeni u dve faze. Prva obuhvata radove na prvoj deonici od Ulice Stevana Markovića do Davidovićeve ulice, u trajanju od mesec dana, a druga faza obuhvata radove na celoj deonici, od Ulice Stevana Markovića do Karamatine ulice. U periodu od 1. jula do 15. avgusta (vreme godišnjih odmora) predviđeni su radovi na raskrsnici ulica Stevana Markovića i Avijatičarskog trga – zaključio je Luka Petrović.

Kurir.rs/