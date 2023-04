BEOGRAĐANI DOŠLI U SEGEDIN MALO DA PROĐU, VIDE ZA PRAZNIK A UJUTRU ŠOK To smrdi, razlilo se! Na krovu kola dočekalo ih nezamislivo

BEOGRAD - Vozači dobro znaju koliko pronalaženje "dozvoljenog "parking mesta u svom, a pogotovo u nekom drugom gradu, može da bude teško i naporno, a da ne pričamo o tome da "nepropisno" parkiranje više ne kažnjava samo policija, tu su i komšije da nas upozore i "kazne" na jedan ne baš tako lep i pristojan način.

Kažu da je osveta jelo koje se najbolje servira hladno, a to se, čini se, pokazalo kao tačno kada je jedan, stanovnik, pretpostavljamo komšija, odlučio da se "obračuna" sa "uljezima" koji su se verovatno parkirali na njegovo mesto.

Beograđane je jutros u Segedinu sačekalo nimalo prijatno upozorenje, a o svemu su posvedočili fotografijama, piše Mondo.

Kako se može videti na tim fotografijama, a i po njihovim rečima, oni su dobili poklon na svom automobilu koji se ne zaboravlja - ljudski izmet na tanjiru! Pretpostavlja se da je ovo delo nekog besnog komšije kojem je zasmetao automobil koji je bio propisno parkiran, ali na njegovom "prisvojenom" parking mestu.

Mladi par je ostao zatečen novonastalnom situacijom, bili su potpuno šokirani onim što su videli! Oni su došli u Segedin da obiđu grad, propisno se parkirali, prespavali, a ujutru ih je na krovu sačekao poklon za pamćenje!

"Izlazimo ujutru iz smeštaja da obiđemo malo Segedin i onda krenemo za Bratislavu, vidimo nešto na kolima. Ja reko ma neko nešto bacio, međutim nema zgrada okolo. Kažem ja ma neka kora, nema šanse da je izmet, a kad smo podigli toliko je smrdelo… Iznervirali smo se jako, to se zalepilo, razlilo, jedino je naš auto bio tu. Znači to se neko potrudio, obavio u tanjir i zalepio. Ne možeš da veruješ koliko to smrdi. Užas, jedva smo oprali auto", rekao je iznervirani mladić za MONDO koji je čak i povratio kada je video ovu odvratnu, malo je reći, "šalu".

Obično su vozači navikli na ptičiji izmet, kese sa smećem, ali ovo...

