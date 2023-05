ŠOK SCENA! OKRŠAJ U TRAMVAJU NA NOVOM BEOGRADU! Plavuša sela na stariju ženu, NE DA JOJ DA USTANE: "Ja da stojim ne mogu" (VIDEO)

Na Novom Beogradu se danas na liniji 13 dogodio incident između dve žene u tramvaju zbog sedišta u prevozu.

Naime, na Instagram profilu "Moj_beo_grad" objavljen je šokantan snimak incidenta između devojke i jedne starije gospođe.

- Linija 13 danas na Novom Beogradu oko 16:47. Devojka sela na baku i čekala da ustane jer je kaže “bole noge” - navodi se u objavi.

"Ostavite me na miru, ne diram vas, ne dirajte me. Ja da stojim nemam snage i nije mi dobro i ostavite me na miru. Znači, ne pravite scenu", čuje se plavuša koja dok ovo govori sve vreme sedi na starijoj ženi.

"Ne mogu, vidite da mi sedite na jakni. Zgazila si me. Ustani da ustanem", odgovorila je starija žena, koja u tom trenutku nije mogla da ustane jer je devojka sedela na njoj.

"Pustite me da ustanem", moli starija žena plavušu, na šta ona odgovara samo "Strašno".

Potom je jedna žena koja je sedela jedno sedište iza njih dobacila:

"Ako hoćeš, dođi, ja cu ti ustati, sedi na moje mesto", rekla je treća žena u prevozu.

U tom trenutku još nekoliko ljudi ponudilo je starijoj gospođi mesto, a devojka koja sedi na njoj ničim izazvana uzviknula je "Ne dirajte me", nakon čega su prisutni počeli da se smeju.

"Slikajte ovo molim vas, da svi vide", rekla je starija žena.

"Bože me sačuvaj", dobacivali su šokirani očevici.

U jednom trenutku devojka je počela da psuje i da viče, nakon čega je ustala i konačno pustila stariju ženu da ustane.

"Pa ustanite, hajde! Nije mi dobro, jedva stojim i budaletina pravi scenu, uleće ispred mene, strašno", rekla je devojka.

Korisnici ispod objave nisu skrivali svoj šok, te se komentari samo nižu.

"Ja ne verujem sta gledam", "Šta je s mozgom?", "Mogla je da zamoli nekoga da joj ustane ako je umorna i bole je noge. Ali ovakav nastup je blam", Je l' ovo realno?", samo su neki od komentara.

Dalji tok rasprave nije poznat, ali ovakve rasprave šokantne su i kada su glavni akteri deca, a kamoli kada je reč o odraslim ljudima.

Kurir.rs/N.M.