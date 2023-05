GRADONAČELNIK ŠAPIĆ O SISTEMU "BEOGRAD PLUS": Sve povlašćene kategorije ostaju u istom statusu u kojem su bile

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić dao je sledeću izjavu o povlašćenim kategorijama u sistemu "Beograd plus".

- Sve što sam ranije govorio nije se promenilo, ali vidim da u ova dva dana dolazi do plasiranja lažnih informacija, pa bih zato da ponovim još jednom i da pojasnim – svih 13 povlašćenih kategorija koje su plaćale prevoz po povlašćenoj ceni u starom sistemu ostaju i u novom sistemu naplate karata javnog prevoza u Beogradu "Beograd plus". U starom sistemu raspon cene povlašćenih mesečnih karata bio je od 1.100 dinara do 2.500 dinara. Po novom cenovniku javnog prevoza svih 13 kategorija koje su ostale iste, pod istim uslovima dokazuju da pripadaju određenoj kategoriji i cena za sve kategorije linearno je spuštena na 1.000 dinara. Dakle, mesečna karta za sve povlašćene kategorije iznosi 1.000 dinara.

Da bi kupila kartu, potrebno je da povlašćena lica odu do jedne od 10 poslovnica za prodaju karata i da sa istim dokumentima kao i ranije dokažu svoj status i zatim kupe mesečnu kartu od 1.000 dinara. Pored mesečne karte, novina je da povlašćena lica na isti način u poslovnicama mogu da kupe i godišnju kartu koja za 12 meseci iznosi 11.000 dinara, navedeno je u saopštenju gradonačelnika Šapića.

(Kurir.rs)