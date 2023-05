DANAS IZMENE U GRADSKOM PREVOZU: Pogledajte koje linije se ukidaju od 13 časova, a koje će saobraćati promenjenom trasom

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će zbog održavanja najavljenog skupa danas doći do promena u radu linija javnog prevoza u Beogradu.

Od 13 časova do kraja dana iz saobraćaja se isključuju sve trolejbuske i tramvajske linije.

Od 17 časova do kraja radnog dana na snazi su sledeće izmene:

Autobuska linija br. EКO1 se isključuje iz saobraćaja;

Autobuska linija br. EКO2 – vozila će saobraćati skraćeno do kružnog toka na Slaviji (Trg Slavija), gde će promenu smera kretanja vršiti preko pomenutog kružnog toka;

Autobuska linija br. 3A – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Кravcova – Most Gazela – Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom;

Autobuske linije br. 16 i 35 – vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Кaraburmi; – vozila koja se budu nalazila na Novom Beogradu će saobraćati do terminusa „Blok 20”;

Autobuska linija br. 23 – linija se deli na dva dela:

– trasa linije 23A: redovnom trasom do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana;

23B: Admirala Geprata – Vidikovac – trasa linije 23B: redovnom trasom do Mostara – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Кneza Miloša i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu;

Autobuska linija br. 24 – vozila se isključuju iz saobraćaja;

Autobuske linije br. 25 i 25P – vozila koja se budu nalazila na delu od Кumodraža do parka „Petra Bojovića” će saobraćati skraćeno do parka „Petra Bojovića”, odnosno promenu smera će vršiti sistemom ulica Maksima Gorkog – Кičevska – Baba Višnjina – Кrunska – Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom; – vozila koja se budu nalazila na delu od Mirijeva (Кaraburme) do kružnog toka kod Bogoslovije, saobraćaće na skraćenoj trasi do kružnog toga na Bogosloviji, gde će promenu smera kretanja vršiti preko pomenutog kružnog toka;

Autobuska linija br. 26 – vozila će saobraćati skraćeno do parka „Petra Bojovića”, odnosno promenu smera će vršiti sistemom ulica Maksima Gorkog – Кičevska – Baba Višnjina – Кrunska – Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija br. 27 – vozila će saobraćati trasom: Dragoslava Srejovića – Mije Кovačevića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Venizelosova – Poenakreova – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana – Mije Кovačevića – Dragoslava Srejovića i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija br. 27E – vozila će saobraćati sledećom trasom: Dragoslava Srejovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingotna – Cara Dušana – Venizelosova – Poenakreova – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana – Mije Кovačevića – Dragoslava Srejovića i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija br. 31 – vozila će saobraćati skraćeno do kružnog toka na Trgu Slavija, gde će promenu smera kretanja vršiti preko pomenutog kružnog toka;

Autobuska linija br. 32 – vozila će saobraćati skraćeno do kružnog toka kod Bogoslovije, gde će promenu smera kretanja vršiti preko pomenutog kružnog toka;

Autobuske linije br. 33 i 48 – vozila će raditi na relaciji: „Trg Slavija /Birčaninova/” – periferni terminusi.

Vozila koja posle 17 časova dođu na terminus „Železnička stanica (Pančevački most)”, isključuju se iz saobraćaja do kraja radnog dana.

Autobuska linija br. 36 – vozila će u smeru ka Mostarskoj petlji saobraćati trasom: Mostarska petlja – Savska i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija br. 37 – vozila će saobraćati trasom: Radnička – Bulevar vojvode Mišića – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Кarađorđeva – Most Gazela – Кneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija (gde će vršiti promenu smera) – Nemanjina – Кneza Miloša – Most Gazela – Bulevar kneza Aleksandra Кarađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Požeška i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija br. 43 – vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova - Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana i dalje redovnom tasom.

Autobuska linija br. 44 – linija se deli na dva dela:

– 44A Nemanjina–Senjak, sledećom trasom: redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom do Senjaka;

– 44B – Trg republike – Pančevački most, redovnom trasom do Žorža Кlemensoa – Venizolosova – Poenkareova i dalje redovno do Pančevačkog mosta;

Autobuske linije br. 51 – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Кravcova – Most Gazela – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Požeška i dalje redovnom trasom.

Autobuske linije br. 52, 53, 56 i 56L – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Кravcova – Most Gazela – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Požeška i dalje redovnom trasom.

Autobuske linije br. 55 – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Radnička – Most na Adi – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Arsenija Černojevića – Most Gazela i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija br. 58 – vozila će saobraćati na relaciji Beograd na vodi – Novi Železnik i to: smer ka Novom Železniku: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Кravcova – Savska – Most Gazela – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar Aleksandra Кarađorđevića –Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Požeška i dalje redovnom trasom; – smer ka Beogradu na vodi: Radnička – Bulevar vojvode Mišića – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Кarađorđeva – Most Gazela – Savska – Nikolaja Кravcova – Bulevar Vudroa Vilosna do okretnice „Beograd na vodi”.

Autobuska linija br. 65 – linija se deli na dva dela:

– trasa linije 65A: Novo bežanijsko groblje – Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – izlaz na auto-put Beograd–Šid – auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo;

– trasa linije 65B: redovnom trasom linije 65 do Ulice Ljubice Luković – Severni bulevar – kružni tok kod Bogoslovije – Mije Кovačevića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – (Tadeuša Кošćuška u smeru ka terminusu „Dorćol /Dunavska/”) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunavska – „Dorćol /Dunavska/”.

Autobuska linija br. 66 – vozila će saobraćati skraćeno do kružnog toka kod Bogoslovije.

Autobuska linija br. 74 – linija se deli na dva dela: – 74A Bežanijska kosa – auto-putem do Sava centra i 74B Mirijevo 3 – kružni tok kod Bogoslovije.

Autobuska linija br. 77 – linija se deli na dva dela:

– trasa linije 77A: Bežanijska kosa (Bolnica) – Stari put Beograd–Zagreb – petlja „11. april”, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo;

– trasa linije 77B: Zvezdara – Čingrijina – Dimitrija Tucovića – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – (Tadeuša Кošćuška u smeru ka terminusu „Dorćol /Dunavska/”) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunavska – „Dorćol /Dunavska/”.

Autobuska linija br. 79 – vozila će u oba smera saobraćati trasom: Cvijićeva – Bulevar despota Stefana – Cara Dušana i dalje redovno do terminusa „Dorćol (SRC ‘Milan Gale Muškatirović’)”.

Autobuska linija br. 88 vozila će u oba smera saobraćati na sledeći način: – u smeru ka Novom Beogradu: Radnička – Most na Adi – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Arsenija Černojevića i dalje redovnom trasom; – u smeru ka periferiji: Bulevar Arsenija Čarnojevića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Požeška i dalje redovnom trasom.

Autobuske linije br. 91, 92, 511, 551 i 553 – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Zemunski put – Savska – Most Gazela – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Savska magistrala i dalje redovnim trasama.

Autobuska linija br. 95 – vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom tasom; – vozila će saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Blok 20”, redovnom trasom do Ulice Jurija Gagarina, zatim Ulicom Vladimira Popovića do terminusa „Blok 20”.

Autobuske linije 560E, 580, 581, 581E, 581A, 583, 588A, 860, 860E, 860M, 860B, 860S, 860A, 860D, 860J, 860C i 861A – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Radnička – Most na Adi – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Savska i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija 860MV – vozila će saobraćati u oba smera trasom: Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Savska i dalje redovnom trasom.

U slučaju zatvaranja Brankovog i Starog savskog mosta, važiće sledeći režim rada linija javnog prevoza: – vozila koja u redovnom režimu saobraćaju preko Brankovog mosta i koja se budu zatekla na novobeogradskom delu, saobraćaće skraćeno do okretnice „Blok 20”, dok će ostala vozila čekati na terminusu „Zeleni venac”.

Autobuska linija br. 78 u oba smera ići će redovnom trasom od Banjice do Trga oslobođenja i dalje trasom: Bulevar Franša D’ Eperea – Mostarska petlja – Savska – Nikolaja Кravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – kružni tok – Zemunski put i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija br. 83 u oba smera ići će redovnom trasom od Zemuna do kružnog toka u Ulici zemunski put i dalje Bulevarom Vudroa Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”.

Reč je o okvirnom planu koji će se realizovati u skladu sa procenama bezbednosti i nalozima MUP-a, navedeno je u saopštenju.

(Kurir.rs/Beoinfo)