TRZAVICE U 6. GIMNAZIJI: Đaci treba da probaju državnu maturu, a sindikat najavio štrajk! Direktor Milić PODNEO KRIVIČNE PRIJAVE!

Sindikat Šeste beogradske gimnazije najavio je da sutra, 31. maja stupa u štrajk insistirajući na smeni direktira te škole Radisava Milića, dok on odgovara da je "ogromna većina zaposlenih u školi zgrožena blaćenjem i rušenjem ugleda Šeste beogradske gimnazije, zloupotrebom prava na štrajk u trenutku kada deci treba zaključivati ocene i sprovoditi probu državne mature i kada kao društvo pokušavamo da povratimo mir i bezbednost u škole."

Naime, Forum beogradskih gimnazija održao je konferenciju za novinare povodom štrajka sindikata u Šestoj beogradskoj gimnaziji zbog, kako navode, nereagovanja nadležnih organa na njihov zahtev za razrešenje dužnosti direktora te škole Radisava Milića.

Predstavnici sindikata obrazložili su na na konferenciji da smenu direktora traže zbog navodnog izdavanja isprava suprotno zakonu, nezakonitog oduzimanja fonda ili dela fonda časova pojedinim nastavnicima, a optužili su ga i da nad profesorima vrši verbalno nasilje, prenela je Beta.

Nastavnik istorije Željko Matić naveo je da je inspekcija utvrdila nepravilnosti u radu direktora Milića, ali da nije naložena mera razrešenja, već je direktor opomenut, kao i da je dve od tri mere sproveo nakon isteka roka, dok treću nije.

Nakon odluke Sindikata Šeste beogradske gimnazije o stupanju u štrajk usledila je krivična prijava upućena od advokata kojeg je angažovao direktor škole.

Radisav Milić kaže za Kurir da je zgrožen izjavama nekoliko ljudi koji zloupotrebljavaju svoje članstvo u Forumu BGD.

- Članstvo u Forumu BGD koriste za iznošenje potpunih neistina i besmislenih optužbi, koje su i inače bile predmet silnih inspekcija i koja je ta grupa pokretala, a da nijedna od njihovih prijava nije bila opravdana. Neshvatljivo mi je da neko ko prosvećuje decu može javno da iznese toliku količinu neistina. Ne radi se o "zaposlenima u Šestoj" već nekoliko ljudi - navodi Milić.

On misli da se ovde radi o nekoliko razloga koji nemaju veze sa iznetim neistinama zbog kojih je protiv svih njih pokrenuo i krivične prijave.

- Ukoliko su govorili istinu nema razloga da strahuju, a zabrinutost zbog krivičnih prijava možda i najbolje govori koliko su govorili istinu. Radi se verovatno o pokušaju da se spasu od kažnjavanja na poslu i lične odgovornosti, jer se upravo protiv nekoliko njih vode disciplinski postupci za nesavestnost u radu i kršenje Pravilnika o ocenjivanju, što su bili i nalozi inspekcije koja je to utvrdila - kaže Milić za Kurir i dodaje:

- Neslaganje jednog svedočanstva i matične knjige individualna je krivica jedne profesorice protiv koje je pokrenut disciplinski postupak i koja je upravo članica sindikata Forum beogradskih gimnazija. Nema nikakvog "oduzimanja" norme i zato profesor Mandić o tome i ne govori jer je to besmislica. Norma se dodeljuje na osnovu zakona i postojećih pravilnika koji to definišu, a nalozi inspekcije upravo i potvrđuju njihovu zakonitost.

Milić napominje i da se procedure razrešenja znaju.

- Ministar će me svakako razrešiti ukoliko se za to steknu uslovi. Međutim, svaka mera inspekcije je ispunjena u potpunosti i to je naša obaveza o kojoj se ni ne može diskutovati, Šesta postiže izuzetne rezultate, u nastavi i projektnim aktivnostima, nastavnici su veoma motivisani i posvećeni svom poslu. Ogromna većina zaposlenih u neverici posmatra ponašanje svojih kolega - zaključio je on i poručio da će učiniti sve da učenici ne izgube nijedno svoje pravo i da proba državne mature ne bude ugrožena.

