DA LI "BELI" SMEJU DA VAM GLEDAJU U TELEFON: Evo šta kaže pravilnik, u jednom slučaju mogu da pišu kaznu i do 10.000 DINARA

Od 5. juna pripadnici Službe javnog reda i komunalne milicije, koje je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nazvao "Beogradski lični" - Beli, zvanično su preuzeli kontrolu karata u prevozu glavnog grada. Oni će voznu kartu proveravati putem veb aplikacije.

Narednih nekoliko dana "Beli" će delovati više edukativno, a manje represivno. Inače, od 17. maja građani karte mogu da kupe putem broja 9011 na koji treba da pošalju SMS poruke.

"Putnik je dužan da pokaže voznu kartu koju proveravamo putem veb aplikacije koja je već postavljena na PDA uređajima, na pretraživaču Gugl hrom. Kolege koje nemaju ovaj uređaj će na svom telefonu u pretraživaču uneti veb adresu karte.site i ulogovati se sa svojim korisničkim podacima i na identičan način vršiti kontorlu karata“, piše u Pravilniku.

Kako se dalje ističe, cilj je da "Beogradski lični" imaju više ulogu pomagača i edukatora.

"Nećemo biti u mogućnosti da kontrolišemo svakog putnika. Treba da predočimo putnicima koji ne plaćaju kartu od 50 dinara da dolaze u situaciju da im se piše prekršajni nalog od 5.000 dinara", navodi se, između ostalog, u ovom dokumentu.

Ovih dana je bilo različitih tumačenja da li Beli mogu i imaju pravo da ostvaruju uvid u sadržaj nečijeg telefona.

"Odgovor na to je da mi ne tražimo uvid u sadržaj nečijeg telefona, već samo tražimo da nam se omogući uvid u voznu ispravu. To je definisano Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda i na to i te kako imamo pravo, a imamo pravo i da onome ko nas ometa u kontroli karata (na način da nam ne omogući uvid u voznu ispravu), izdamo prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara. To znači da i putniku koji ima kartu, a odbija da je stavi na uvid, možemo pisati kaznu“, ističe se u dokumentu.

Ukoliko, pak, "Beogradski lični" kontrolom konstatuju da neko poseduje falsifikovanu kartu, oni će sačiniti prekršajni nalog za vožnju bez vozne isprave.

"Takođe, naknadno ćemo sačiniti i zapisnik za falsifikovanje koji ćemo proslediti nadležnom organu. Kao i do sada, budimo profesionalni i na usluzi građanima, ali treba da imamo u vidu da je bezbednost naših sugrađana i nas na prvom mestu“, piše na kraju ovog dokumenta.

