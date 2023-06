Beogradski vodovod je najavio da će, zbog radova, u četvrtak, 15. juna delovi Vračara i Čukarice biti bez vode.

Na Vračaru, od 8.00 do 22.00 bez vode će ostati potrošači u ulici Alekse Nenadovića, od Makenzijeve do Njegoševe ulice i u Njegoševoj ulici, od Prote Mateje do Alekse Nenadovića.

Na Čukarici, od 8.30 do 15.00 bez vode će ostati potrošači u Kosmajskoj ulici u naselju Ostružnica.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, preneo je Beoinfo.

(Kurir.rs/Beta)