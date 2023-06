ZA 12 SATI I DO 30 MM KIŠE, 2 DELA SRBIJE PRVA NA UDARU Danas pljuskovi i grmljavina: Stiže i zahlađenje Temperatura ISPOD PROSEKA

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom koje će tokom jutra zahvatiti jugozapadne krajeve, tokom prepodneva će se proširiti na južne, a posle podne na zapadne i centralne, kada se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorava se da se tokom dana ponegde u južnim i jugoistočnim krajevima očekuju obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz dodatnih 20 do 30 mm kiše za 12 sati.

Na severu će pre podne biti pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, a kiša se u ovim predelima očekuje uveče i u toku noći ka četvrtku. Duvaće slab vetar, severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 14 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći ka četvrtku povremeno sa kišom. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti oko 14 stepeni, a najviša oko 24 stepena.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm upaljen je danas na području zapadne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i na području Kosova i Metohije zbog kiše i grmljavine, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Upozorenje na izlivanje vodotoka

"Narednih 24 sata na gornjem toku Južne Morave, kao i na slivovima Vlasine, Veternice, Jablanice i Puste reke moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka", navodi se u upozorenju RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak pretežno oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. Očekuje se količina od 10 do 40 lit/m2 za 24 sata. Biće znatno svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče oblačno i vrlo sveže sa kišom. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

U petak i subotu i dalje česta pojava kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. Temperatura znatno ispod proseka za ovo doba godine. Od nedelje sve više sunčanih sati i toplije uz sve manju šansu za kišu.

